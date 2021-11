Jomari Goyso preocupa con foto desde el quirófano

“Siempre en manos de Dios!!! Y con fe de que él me lleva hacia los caminos correctos!!! Hoy me encamino a cerrar un ciclo que comenzó hace años por decisiones ignorantes y sobre todo inmaduras mías, es tiempo de pasar página y continuar, es algo que tenía planeado desde hace 2 años, pero la pandemia y la vida quiso que fuera hoy!”.

Para terminar con su mensaje, el conductor del programa Sal y pimienta les dijo a sus seguidores que no se preocupen, pues está en las mejores manos: “Agradecido por las lecciones aprendidas, porque la vida la vivo como una escuela en la que Dios es el maestro y yo un eterno aprendiz, una escuela que deja cicatrices que me recuerdan grandes elecciones de vida!”.

Francisca da lección a quienes se burlan del color de su piel y hasta Jomari Goyso sale en su defensa

Francisca, conductora de Despierta América, quien hace apenas unas semanas se convirtió en mamá por primera ocasión, no dejó pasar mucho tiempo para explotar y responder a un comentario que le llamó su atención y que dice de manera textual: “Ese color te hace ver muy oscura, mejor colores pastel para tu color de piel”.

Francisca, al leer este comentario, escribió: “Mi gente, les agradezco todos sus comentarios y preocupaciones, pero yo ya solté todos esos traumas del color de piel y del pelo malo o bueno! Si me veo más oscura no pasa nada! Pues porque lo soy y amo serlo!! Entendí que no hay un problema conmigo, el problema lo tiene el que me mira!”. Pero esto no sería todo…