En el video, ambos artistas se encontraban eligiendo la ropa para el primer viaje de su hijo Ford, quien iría en compañía de su madre a Nueva York; en ese clip, el cual fue compartido el pasado dos de agosto, el español escribió lo siguiente: “Escogiendo “looks” para Pamela Silva y Ford, quien viajó por primera vez esta semana a #newyork y así es como su mamá (con un poco de mi ayuda) escogió sus looks!! Aparte Pam me cuenta de los rumores de embarazo”.

Las cosas se pusieron más interesantes cuando ambos se encontraban en la habitación de la periodista, acomodando la ropa de ahora su hijo Ford, y mientras que Pamela Silva se encontraba midiéndose algo, la estrella de Univisión comenta sin más: “Ay todos me preguntan si estoy embarazada, no estoy embarazada, estoy subidita de peso poquito”, confirmó la presentadora disipando todos los rumores al respecto. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ

“Ahora las personas ya no pueden ver a una mujer con barriga porque creen que está embarazada”, seguidores reaccionan al video de Pamela Silva

Ante esto, seguidores comenzaron a llegar al video de Jomari Goyso al lado de la periodista y presentadora del programa Primer Impacto, en donde desmentía todos los rumores sobre un posible segundo embarazo. Una seguidora comentó lo siguiente en la caja de comentarios, diciendo que ya ninguna mujer podía estar con pancita sin pensar que estaba embarazada:

” Y ahora las personas no pueden ver a una mujer con barriga que de una vez creen que estamos embarazadas”, a lo que una seguidora le respondió: “Esos fueron los chismosos de Chisme No Like que dijeron eso, que ella estaba embarazada y que lo estaba ocultando”, “yo no veo que tenga barriga. Ella siempre ha sido delgada. Se ve muy bien”, eran algunos de los tantos comentarios que se podían leer en el video.