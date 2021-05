Jomari Goyso da a entender que el vestido de la Miss universo mexicana no es original

Goyso lanza suspicaz pregunta en sus redes sociales

Internautas aseguran que Goyso no quería que ganara México Jomari Goyso Miss Universo. El controversial experto en moda y belleza, Jomari Goyso, vuelve a crear polémica, ahora por el vestido que uso la mexicana Andrea Meza y con el cual se coronó como Miss Universo, logrando la tercera victoria para su país del certamen de belleza. En su cuenta oficial de Instagram, el español subió un video con el siguiente mensaje: “Les tengo una pequeña tarea!!!! Ustedes me dicen, lo primero que les llega a su mente!!! Vale? Este es un diseño del 2017 del diseñador libanés #laborjoise les gusta? Les recuerdo a algo?, díganme….”. Jomari Goyso Miss Universo. Le hallan parecido al vestido que usó Andrea Meza En el material se aprecia a una modelo luciendo un vestido en color dorado, con transparencias, y flecos, inmediatamente los internautas opinaron sobre las similitudes de ese atuendo y el que utilizó la mexicana Andrea Meza cuando fue coronada como Miss universo. “El traje de Miss universo en dorado”, “Ni más ni menos solo el color”, “La única diferencia es el cuello, lo demás es una copia”, “Miss Universo 2021!!!”, “El vestido de la Miss Universo , se me hace muy parecido”, “Lo había visto, en rojo”, “”… Por eso la están demandando por copiar el diseño que un vestido que fue hecho en el 2017 lo único que le cambiaron fue el color, de dorado a rojo, que lástima que no tenga identidad propia”.

Jomari Goyso Miss Universo: “Y no te quedaste sin soltar el veneno” Otros internautas le reclamaron a Jomari Goyso su actitud por “tirar su veneno y le pidieron que si tenía algo en contra de la nueva Miss Universo lo dijera de frente: “Y no te quedaste sin soltar el veneno”, “Ganó Méxicooooo y yaaaaaaaaaaa. Como ching…”, “El plagio, la envidia que Viva! México”. “Te venía notando un poco incómodo con que ganó la corona la preciosa Mexicana, pero esto me lo demuestra mijo si te pica ráscate pero deja de tirar tanta mala vibra y de verdad si no te párese bien que allá ganado pues dilo con toda honestidad sin tanta pin… vuelta y no pasa nada, al menos a mí no me molestaría, pero que en cada oportunidad saque a relucir algo negativo con respecto a la ahora Miss Universo deja mucho que decir. I love primo”.

Jomari Goyso Miss Universo: “Estás como medio ardido por algo” Los reproches hacia la actitud de Jomari Goyso, no se hicieron esperar: “Y eso qué Jomari, ¿quieres quemar al diseñador de la Miss Universo jajajajaja estás como medio ardido por algo”, “El diseñador es el que tiene que salir no Jomari”. “Sí suena mala onda de Jomari … Ganó (México), aunque no hayan sido muy bellas todas las chicas pero el jurado decidió y seguir molestando a la chica que ganó suena como dicen: “Nunca se le da gusto a la gente””, “Lo que pasa es que Jomari quería que ganara la de República Dominicana….me agradaba Jomari… pero ya me cae mal como jode con la Miss Universo ….este ya se cree único”. VER VIDEO AQUÍ

Jomari Goyso Miss Universo: “Parece que no le gustó la ganadora” Las críticas hacia la actitud del español señalaban que al parecer no le había gustado que la representante de México se hubiera quedado con la corona en el certamen de belleza: “Parece que no le gustó la ganadora”, “Trae algo en contra de la mexicana, obvio, así que ya es guerra con los mexicanos”. “Él parece que odia a los Mexicanos”, “Cuánto hate! Omg”, “Pero para qué tanto hate contra la nueva miss universo? Ya ganó!!! Déjenla disfrutar”, “Al perecer no le cayó en gracia que México ganara”.

Jomari Goyso Miss Universo: “Le gusta crear controversia en lugar de unirnos” Internautas aseguraron que la publicación de Jomari Goyso da pie a que se desaté los malos comentarios entre latinos, “… Es obvio que le gusta crear controversia en lugar de unirnos y más en estos tiempos donde todos estamos pasando tiempos tan difíciles”, “Déjenla en paz”. “Omg ya déjenla en paz, ya ganó y punto”, “Y qué hay de malo ????”, “(Y qué tiene x eso le quitarán la corona ?????? Desde que se convirtió en miss universo la de México se nota tu ardor…. Pero quiénes somos nosotros para criticar”, “Tiene razón si ya ganó qué importa el vestido no le parece que hay otras cosas positivas y de valor por comunicar”.

“Deja de tirar tanto hate para la representante de México” La polémica publicación siguió levantando polémica, pero no hacia el vestido, sino a la actitud de Goyso: “Me caías súper pero ahora veo quien eres en verdad, qué decepción, no sé qué tanto te duele, ya ganó México”, “Jomari ya todos entendimos que no quedaste contento con los resultados de Mis Universo, deja de tirar tanto hate para la representante de México”. “Si a ellos no les causa problema porque a los demás si, además que la de México lo porto en rojo a la perfección”, “Como se ve que les ardió el * que haya ganado México, cuánto pin… veneno !!! GANO MÉXICO Y YA SUPÉRENLO!!!!”, le escribieron al experto en moda y belleza.

“El chiste es joder”, dicen por la actitud de Goyso “El chiste es jod…. Yo no me acuerdo de lo que hice ayer y este se acuerda de un vestido del 2017. Porque será? Que alguien me explique porque son así de feos. Si bien dicen q entre gays existe la envidia de destrozan no dejan que otro avance, que feo caso”. Los reproches por la actitud de Jomari Goyso no pararon: “Siguen”, “Ya basta con tanto hate a México, el que tiene derecho a reclamar es el diseñador! Ya no saben ni qué buscarle. Ya supérenlo!”, “Jomari, por favor”, “Yyyyyyyyyyyyyyy en verdad que como critican, porque es MEXICANA….. Ah pero no hubiese sido de algún otro país TODO ESTARÍA NORMAL. Ya déjenla en paz”.

Le gusta crear polémica en redes sociales El comentario sobre el vestido de la ganadora de Miss Universo no es el primero que hace para crear controversia, en ocasiones hasta él mismo se pone en el centro de ellas, como la ocasión en que publicó una foto sin ropa en pleno Domingo de Resurrección, y su mamá lo puso en evidencia con contundente mensaje. Con más de 2 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, el también copresentador del programa Sal y Pimienta se tomó con gracia el reclamo que le hiciera su mamá: “Ya me estropearon el Domingo de Pascua!!! Las tías tan inoportunas”.

Se le van con todo al español “Hijo mío: ¿Cómo se te ocurre poner esa foto sin ropa en el Domingo de Resurrección? Ya me la mandó tu tía porque yo no puedo ver, seguro a mí me bloqueaste! Te conozco muy bien”, expresó la mamá del fashionista de origen español. Tal parece que los seguidores de Jomari tomaron con gracia este mensaje, a tal grado que le pidieron que desbloqueara a su madre de las redes sociales. Pero, ¿ es muy fuerte la foto sin ropa que posteó en pleno Domingo de Resurrección?