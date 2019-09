View this post on Instagram

Se me paralizó el 💔 Me acaban de comunicar que mi amigo Samael Cruz estaba ayer en su bote en #longislan en el area de New York resbaló y calló a alta mar y está desaparecido desde hace 20 horas… Se que las autoridades están haciendo todo lo posible para encontrarlo… Un hombre Salvadoreño que es amado por su comunidad!!! Cuando yo fui al Salvador a ayudar a los ancianos y los niños fui con el!! El me llevo!!!! 💔 Hermano se que la fuerza De Dios está contigo! Resiste!!! Todos mis oraciones y deseos están con la familia y amigos para que aparezca pronto! 🙌🏻🙏 @sam1cruz