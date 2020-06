En los pasillos de los foros de Univisión, Jomari Gyoso y Doña Meche se dan un entre

El famoso estilista destroza la imagen del personaje que interpreta Raúl González

Al final, la “mujer” le da las gracias y le dice que se vaya luego de ser humillada

El estilista Jomari Goyso humilla a Raúl González en su personaje de Doña Meche en el programa de Despierta América por su atuendo, de acuerdo a un video que se publicó en la cuenta de Instagram del famoso programa matutino de Univisión.

En los pasillos de la televisora, el afamado experto en moda se topó con el personaje que interpreta el conductor venezolano Raúl González y lo destrozó en críticas.

Aunque Doña Meche intentó seducirlo al comentarle sus más íntimos sueños con él, Jomari no se dejó dominar y le dijo todas sus verdades sin ninguna restricción.

Al acercarse el experto en modas a la dicharachera señora, esta le saluda y le dice: “Hello”, a lo que él contesta: “no hablo inglés”.

Doña Meche:”Jomari quiero que sepas, voy a decir algo que nunca he dicho”.

Jomari: “No, no lo digas, mejor quédatelo”.

Doña Meche: “Yo he tenido fantasías contigo Jomari”.

Jomari: “De qué tipo, sexuales, matrimoniales, que te peinaba”.

Doña Meche: “De todas, pero sobre todo cuando me pones sal y pimienta y me pones a dorar ahí en tu sartén”.

Jomari: “Bien quemadita, a mi me gusta todo bien quemado, como tu color de pelo quemado, seco, acabado, destruido, ¿No serás como esa gente que vende productos después de tener el pelo quemado?”

Doña Meche: “No, te aseguro que no”. Yo quiero hacer una transformación, ¿Será que la hacemos para Despierta América?”

Jomari: “Lo tuyo no tiene remedio, porque es un cosa interna y el problema tuyo es interno. ¿Algo más que necesites mi amor?”

Doña Meche: “Que te vayas de aquí ahora mismo”.

Esta conversación e intercambio de palabras entre el estilista y el personaje de Raúl Gonzáles causó tanta risas en el público que no pararon de comentar.

Hasta la noche de este 4 de junio de 2020, el video superaba las 100 reacciones de me gusta y tenía casi 3oo comentarios.

Aunque a algunas personas les pareció un gesto cómico muy agradable, también otras lo consideraron una burla y así lo comentaron.

“Una pregunta… ¿Hy necesidad de vestirse de mujer para tratar de hacer reír? Porque no le dicen a Raúl que más hace el rídiculo que otra cosa. Don Francisco no necesita de esta opciones baratas para sobresalir, que ridiculés, Dios mío”.

Pero esta opinión molestó a más de uno que así le contestaron al usuario: “Que a ti no te guste es otra cosa, nadie tiene que seguir el ejemplo de don Francisco, cada quien tiene sus propias ideas y carisma para hacer un show”.

Alguien más le comentó: “Amargado, no ves que es un personaje que está interpretado. Caramba con todo respeto, sonríale a la vida. Perdón”.

“Él tiene años haciendo ese personaje no se porque te molesta” y “él es actor, presentador, animador, comediante. Hace falta tener conocimiento de quienes sigues así que si no te gusta no lo veas”, le dijeron más internautas.