Jomari Goyso no sólo ha puesto en jaque a Francisca Lachapel y a Jacky Bracamontes, sino ahora también a Pamela Silva con sus muchas preguntas que exhibe lo que está pasando con ellas en su vida personal, como la pérdida de peso para la conductora de Despierta América, el supuesto pleito con Elizabeth Gutiérrez a la ex reina de belleza, y ahora el papá del hijo de la presentadora de Primer Impacto.

Mientras Jacky Bracamontes no dijo gran cosa de Elizabeth Gutiérrez y sus polémicas declaraciones defendiendo sobre su amor por William Levy, sino manifestó su inconformidad porque en México, periodistas la cuestionaron sobre el tema, en medio de una crisis mundial por la guerra, a Pamela Silva, sí no le quedó de otra más que responder.

“Tú lo conoces”, dijo la presentadora de Primer Impacto a Jomari Goyso sobre el papá de su hijo

“¿El papá de mi hijo?”, dice Pamela Silva y posteriormente “pero si tú lo conoces, qué tiene que interesante, cuenta tú por qué no lo hemos visto”, pero al español no le quedó de otra más que explicar las razones por las que Pamela Silva decide no mostrar al papá de su hijo a todo el público que se lo pregunta.

“No es por nada malo, es una persona que no es pública”, tiene que responder Jomari Goyso al ‘rescate’ de Pamela Silva tras la pregunta incómoda, mientras Jacky Bracamontes decide irse a la yugular de su amigo y cuestionarlo si tiene o no pareja: “No… sí claro que sí (si quiero tener hijos) pero casarme no, se me hace tirar el dinero”, dice el español.