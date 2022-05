Jomari Goyso comparte revelador video en redes sociales

El fashionista español, ¿le dice adiós a Univisión?

“No tengo miedo al cambio, solo a estancarme”, dijo el experto en moda y belleza

Nadie lo hubiera imaginado. Apenas unos días después de que asistiera a la boda de su gran amiga Francisca con Francesco Zampogna en República Dominicana, el fashionista español Jomari Goyso compartió un revelador video en redes sociales que se presta a todo tipo de interpretaciones, ¿le está diciendo adiós a Univisión?

En reciente entrevista con Mezcalent, el experto en moda y belleza compartió que recientemente se le dio el reto de aumentar el rating de dos programas: Sin rollo extra y Lo más vixto de la plataforma Vix: “Soy la Viagra de Univision: Donde me ponen lo levanto… el rating”, ¿será que no pudo con este ‘paquete’ y renunció?

“No tengo miedo al cambio”, reconoce Jomari Goyso

Con más de 225 mil reproducciones hasta el momento, en este video se puede ver a Jomari Goyso sentado frente a la ventana de su hogar con una espectacular vista de la ciudad, la cual contrasta con la gran cantidad de cajas que tiene detrás de él: “Esta es la casa número 12 en la que he vivido en este periodo de mi vida que tengo 40 años”.

Sin poder contener las lágrimas, el experto en moda y belleza compartió que al empacar y desempacar encontró muchas cosas de personas que ya no están con él y que no ha podido procesar: “No lo he podido asumir y ya no las voy a ver más. Siempre he querido tener un santuario, necesito sentirme protegido en mi casa”.