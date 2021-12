Con un look que no le conocíamos, de sombrero de vaquero y camisa a cuadros, el fashionista presentó su tiempo con dos jóvenes que posiblemente se traten de sus sobrinos a los que consintió en todo momento y con quienes jugó y grabó videos para que la gente pudiera conocerlos.

“Mi familia me trata como que estoy loco, porque de vez en cuando voy, me da tristeza que Dorado está solo, entonces voy a hablarle y darle besitos… de verdad que esa familia mía sin sentimientos…”, expresó Jomari Goyso y en otra escena se le ve consintiendo a su caballo cantándole y diciendo: “Muy bien Dorado, muy bien mi amor…”, expresó.

“Siempre en manos de Dios. Y con fe de que el me lleva hacia los caminos correctos! Hoy me encamino a cerrar un ciclo que comenzó hace años por decisiones ignorantes y sobre todo inmaduras mías, es tiempo de pasar página y continuar, es algo que tenía planeado desde hace 2 años, pero la pandemia y la vida quiso que fuera hoy! Que nadie se preocupe! Estoy en las mejores manos”, escribió el conductor de Sal y pimienta, por lo que los usuarios se hicieron diferentes teorías. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE JOMARI GOYSO CON SU GRAN AMOR.

Jomari Goyso, ¿cambió de sexo?

Fue en la cuenta oficial de Instagram del programa Chisme No Like que los internautas se dejaron ir con todo hacia Jomari Goyso: “Yo no comulgo con su actitud, así que me da igual, muy su trabajo, pero es bastante grosero y arrogante, se cree la sal del mundo”, “Él se ha buscado que digan todo lo que digan por que lo que debió publicar fue que se hará o no publicar nada, total ¿a quien le importa?”.

“Perdón la ignorancia, ¿quién es él y qué compone para la sociedad?”, “Se va a retirar los biopolímeros de los glúteos”, “¿Te vas a hacer la jarocha o qué ped…?”, “¿Quién es él o ella?”, “Un cambio de sexo con su rostro tan masculino, todo el qué se ha hecho ese cambio de sexo se ha arrepentido, no es para nada fácil”, se puede leer en más comentarios.