“Hay muchas cositas que todavía faltan por definir, de hecho todavía no he visto ni arreglos de mesa ni nada, entonces hay muchas cosas todavía inconclusas”, fue lo que comentó la conductora de Despierta América para el portal de Mamás Latinas, en donde también habló de su papel como madre de Gennaro.

No se ha confirmado la fecha en que Francisca Lachapel le diga sí a su pareja Francesco Zampogna pero eso no impide de que todos supongan que será este 2022 puesto que hace unos días Ana Patricia Gámez dijo que les pidió un código de vestimenta a sus invitados, por lo que todo está muy avanzado.

¿Francisca Lachapel presionada por Jomari Goyso en su boda?

Aunque los dos son amigos de años y bromean entre ellos, parece ser que en esta ocasión, el comentario de Jomari Goyso no fue del todo bien visto por Francisca Lachapel y es que ella comentó que el fashionista quiere que la conductora de Despierta América porte cinco vestidos el día de su boda, algo que ella considera excesivo.

Las palabras de Francisca Lachapel fueron: “Jomari quiere que yo me ponga 5 vestidos y yo le dije a él ‘Mi boda no es una pasarela, yo tengo que sentarme, yo tengo que comer, yo tengo que tomar, yo tengo que disfrutar, yo tengo que saludar, no me voy a pasar la vida cambiándome'”, comentó en una entrevista.