Algunas de estas personas comentaron lo siguiente y lo cual no le cayó nada en gracia a Jomari Goyso: “Jajaja, hiciste mi día”, “La venganza es plato que se come frío”, “Y así se atreve a criticarte, jaja, tú eres una diva, él va disfrazado de payaso”.

“Sí vas a ser crítico y creativo, te aconsejo no repetir lo que la gente dice y tener tu propia opinión… Ana Bárbara (a quien amo) dijo que me parecía al ‘Kiko del Chavo del 8’ en un comentario de la foto de Premios Juventud y todooos, o sea, todos, comenzaron a repetir lo mismo… y a hacer memes como marionetas”. Aún tendría más por decir.

Famosos como los cantantes Manny Cruz y Olga Tañón, así como La Veneno Sandoval, ex conductora del programa Suelta la sopa, reaccionaron con emojis a esta publicación, además de las actrices Marlene Favela y Danna García y el cantante Pablo Montero.

Para concluir con su mensaje, Jomari Goyso comentó que realmente si se parece a alguien, más que a Kiko, es a Ñoño: “Sí van a hacerme memes! (cosa que me encanta), háganlo bien y tágeenme!!! No sean malos!!! Los amo a todos! Los veo en Primer Impacto. Fashion es para los que arriesgan en la vida!”.

Jomari se limitó a escribir en esta publicación lo siguiente: “Mensaje lleno de luz de mi bella madre! ¿No se referirá a mi look de ayer en Premios Juventud? Espero no vea Primer Impacto hoy?”. ¿Qué tendrá preparado para la emisión de esta tarde?

En varias ocasiones, el fashionista español ha mostrado algunos mensajes que le hace llegar su mamá a través de WhatsApp, y ahora que estuvo en boca de todos por su atrevido outfit en los Premios Juventud, no podía ser la excepción: “Buenos días, hijo! ¿Y qué pasó? Eso parecía un circo”.

“Me encantó tu look con trenzas”, “Eso duele”, “Cómo duelen”, “Hizo muy buen trabajo. Tú que eres estilista le confiaste tu pelo”, “Las trenzas demasiado bellas, te ves top, un abrazo, soy tu fan”, “Te quedan bellas” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

Algo que también causó impacto en los Premios Juventud fue el peinado que mostró Jomari Goyso, quien decidió compartir un video de apenas unos cuantos segundos del proceso: “Trencita aquí!!! Trencita acá!!! Y pa, pa, pa!!!”. Las reacciones no tardaron en llegar.

“Este soy yo y así me amo”. Jomari Goyso

Jomari Goyso compartió el resultado final de su nuevo peinado con el siguiente mensaje: “Gracias @braidssbyj, amo mis trenzas! Sé que muchos se sorprenden con mi look y comentan ‘ese no eres tú’, es lo mismo que dicen cuando me ven sacar estiércol de la caballeriza de mi caballo!”.

Por último, el conductor de Sal y pimienta, quien nació en la Provincia de Logroño (La Rioja) en España, aseguró que “este soy yo y así me amo”, además de decir nuevamente que espera a sus seguidores en la emisión de hoy del programa Primer impacto.