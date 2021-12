Jomari Goyso deja en evidencia los gustos femeninos de Christian Nodal, Maluma y Bad Bunny (FOTOS)

“Ellos están confundidos, no saben si son femeninos o masculinos”, “Y cosas peores pasarán”, “Que raro se ve Christian Nodal, nada que ver cuando comenzaba su carrera”, “Un verdadero hombre no hace esas payasadas, solo utilizan el pretexto de la tendencia para tapar sus bajos instintos”, “Bueno, Maluma debería de salir del closet ya”.

Y es que, a pesar de que estos artistas lucían cómodos con este tipo de atuendos que generalmente son ‘femeninos’ algunos seguidores de Jomari Goyso no lo tomaron muy bien, y comenzaron a criticar a Maluma, Bad Bunny y Christian Nodal, a tal grado de decir que ‘ya no eran hombres’ por vestirse de esa manera:

¿SON HOMBRES? JOMARI GOYSO PONE EN EVIDENCIA A ALGUNOS ARTISTAS CON SUS ATUENDOS ‘FEMENINOS’

Más y más comentarios comenzaron a llegar en la publicación de Jomari Goyso, en donde había seguidores bastante indignados por ver a estos artistas vistiendo atuendos femeninos: “Una cosa es la moda y otra es sentirse liberados, ya estos tres están más para allá que para acá”.

“Son tendencia fuerte entre los pájaros, un verdadero hombre no entra en esas payasadas”, “Ya no me gustó, como que quieren ya salir poco a poco del closet, eso no es moda, yo pienso que si son hombrecitos normales no se pondrían tanta tontería”, “¿Nacos y ordinarios? No gracias”. Vaya situación. Puedes ver la publicación aquí.