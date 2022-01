Francisca Lachapel sigue ‘en la mira’ de todos por su cuerpo tras el embarazo

La conductora de Despierta América está haciendo todo lo posible por bajar de peso

Jomari Goyso la dejó en evidencia porque ya no pierde libras y ella se ‘envalentonó’ en un vestidito revelador Francisca Lachapel continúa su viaje para perder muchas libras después de su embarazo pero su amigo Jomari Goyso no cree que la conductora de Despierta América pase del resultado que lleva al momento, por lo que ella ‘envalentonada’, decidió presumir su cuerpo en un entallado vestidito que ‘le causó’ polémica. Y es que desde que se convirtió en mamá, Francisca Lachapel ha sido objeto de críticas por cómo quedó con kilos de más, algo que sin duda es normal en las madres primerizas, sin embargo, dado que su imagen es de una ex reina de belleza y conductora de televisión, pues es más la presión que tiene por ‘recuperarse’. Francisca Lachapel de Despierta América usó entallado vestidito Y es que antes de que Francisca luciera un vestidito azul muy corto y entallado en Despierta América, que le provocara que ‘enseñara’ hasta lo que no por ‘culpa’ de Raúl González, sucedió un momento inesperado con su amigo Jomari Goyso que la puso ‘en jaque’ por ya no bajar de peso. La presentadora y ex reina de belleza ha sufrido no sólo tras aliviarse, sino desde su embarazo pues la presión de la gente sobre su físico ha pesado bastante a tal grado de grabar un video hace meses para aclarar por qué se veía hinchada y no le quedaba la ropa, pese a que ¡estaba embarazada!

Jomari Goyso no cree que su amiga conductora de Despierta América baje más kilos Aunque mucha gente opina que la conductora de Despierta América está en su mejor momento físico, sin tener tanto peso ni estar esquelética como la mayoría de las personas en la televisión, lo cierto es que ella está empeñada en perder más kilos y Jomari Goyso no le tiene fe. En un video recopilado de historias de Instagram publicado por Univisión Famosos, el fashionista, presentador y amigo de Francisca Lachapel le dijo en su cara que no perdería más libras, pese a que ella se está ‘matando’ en entrenamientos y disciplina alimenticia para conseguir su objetivo.

“Con amigos así….”, Francisca Lachapel queda ‘sentida’ con Jomari Goyso y sus palabras Francisca quedó sentida con lo que Jomari Goyso piensa de su nuevo plan alimenticio: “Uno tiene amigos se supone que para que te motiven, te inspiren, te ayuden, te digan ‘sí tu puedes’ y Jomari piensa que yo jamás en la vida voy a volver a bajar de peso”, se escucha decir a la conductora de Despierta América mientras enfoca a su amigo. “Él piensa que para mi perder 25 libras es casi misión imposible”, escribió en la grabación mientras Jomari Goyso con una sonrisa le dice: “Yo no he dicho eso”, pero la conductora le revira: “Claro que sí, tú lo estás haciendo ver como que para mi perder 25 libras es mucho”, dijo Francisca Lachapel.

¿Se burla de que la conductora de Despierta América no pueda perder peso? “Yo no he dicho eso, no pongas palabras en mi boca que no he dicho”, contesta ya severo Jomari Goyso sobre el tema de que Francisca Lachapel está batallando para perder peso: “Tú me has enseñado un vestido y yo he dicho ‘si bajas de peso ese vestido te queda bien, si no, no, eso es lo que he dicho”, manifestó el amigo de la conductora. “Pero cuando yo he dicho que sí los bajo, cuál es la cara que tú pones? Cuál es la cara para que la gente vea de verdad”, dice Francisca Lachapel mientras graba la risa de Jomari Goyso asintiendo sobre que no cree que la conductora perderá los kilos que pretende para ‘caber’ en un vestido.

Francisca Lachapel utiliza triple faja para ponerse vestiditos Y es que en el mismo video donde se ve el reclamo de Francisca Lachapel a Jomari Goyso, se anexa una grabación donde la conductora de Despierta América presume que está usando una faja que le regaló Ana Patricia Gámez, su amiga, con tal de ponerse los atuendos para su matutino. La gente comentó respecto al tema: “Me encanta Jomari, me río de todas sus ocurrencias me hace el día”, “Que le pregunté a Adamari la dieta que hace”, “Como me rio con ustedes son los mejores hermanos”, “Yo ocupo uno así que me diga y me haga que pierda peso”, “Este Jomari tiene unos días tan insoportables que ni el mismo se soporta ya relájate Jomari se feliz”, comentó la gente al video.

¿Enseñó de más en un vestidito en pleno programa? Esta semana, Francisca Lachapel presumió su cuerpo en un corto vestido azul muy entallado y mientras hacía una transmisión en vivo a través del celular de Raúl González, enseñó hasta lo que no, pues según reportes de People en español, los seguidores del conductor le manifestaron que a la guapa morena ‘se le vio todo’. Resulta que todo sucedió cuando recordaban la película Karate Kid y al tratar de hacer una patada como en la cinta, Francisca Lachapel no le importó su vestido corto y apretado que imitó el movimiento y casi enseña hasta ‘el acta de nacimiento’, pero aunque las cámaras de Despierta América no lo captaron, resulta que su compañero Raúl González sí.

¿Golpe a Jomari Goyso? Francisca Lachapel se pone vestido entallado y casi enseña todo “Se le vieron hasta las amígdalas”, fue un comentario de un seguidor de Raúl González quien grabaría el movimiento de Francisca y supuestamente mostró sus atributos, para reaccionar con sorpresa: “Lo hice frente del teléfono de Raúl y por ahí me vieron”, dijo apenada. Sin embargo, ante la risa de la gente y de su compañero, para beneficio de Francisca, no se le vio nada y así se lo hizo saber Raúl González: “Mentira, no relajes así, no se vio nada, no se vio nada”, sin embargo, ella continúa en su lucha para lucir lo más ‘presentable’ posible para Despierta América. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LO QUE DIJO JOMARI GOYSO A FRANCISCA LACHAPEL