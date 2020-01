Página

1 de 4

Se difunde grabación de Ana Bárbara a Jomari Goyso

Toda la polémica surge por una felicitación

Se “ofende” la cantante por el comentario del estilista

Vaya polémica que causó un audio de Ana Bárbara que se filtró por medio de las redes sociales, en donde le dice de todo a Jomari Goyso, el famoso estilista, ya que le incomodó un poco a la cantante lo que le dijeron sobre su vestimenta de cumpleaños.

Y es que el pasado viernes la cantante grupera apagó más velitas en su pastel y Jomari Goyso le escribió una felicitación, pero también le dejó un comentario sobre su vestimenta de celebración, lo que no le cayó nada bien a Ana Bárbara quien sin más, le envió un audio a través de la red social de Whats App.

Aunque la cantante le envió unas palabras medio groseras, no pasó a mayores, todo quedó en un comentario entre amigos que aprovecharon más personas.

TE PUEDE INTERESAR: Pepe y Ángela Aguilar se visten de luto tras sensible fallecimiento de alguien muy importante (FOTOS)

El audio se lo envió a su número de celular y Jomari Goyso rápidamente lo filtró a través de su cuenta personal de Instagram @jomarigoyso y ha desatado cientos de comentarios tanto de famosos como de seguidores.

El mensaje que escribió Jomari Goyso en su cuenta de Instagram dice textualmente: “Yo que lo hice de corazón el post de felicitación a Ana Barbara esta mañana. Y ahora ella ofendida… con estas amigas no se puede ser chistoso”.

Luego la esposa de Larry Hernández le comentó: “Y a las 11:11 te mando el mensaje así o más sincera ella”. Y éste le contesta: “@keniaontiverosoficial lol así es ella”

Pero el audio que se escucha de Ana Bárbara es el siguiente: “Oye pende.. contesta el teléfono por favor, te estoy marque y marque, ya leí tu mensaje de cumpleaños, pero con esos mensajes mejor no pongas nada, empieza a leer uno bien bonito y después la súper riegas, por no decir la cag..”.

“Oye este, está bonito todo, nomás lo que de Dios se apiade pa’ que me vista bien, no manches la gente se va a creer que no me visto bien, que a ti no te guste porque eres un pende… es otra cosa, bórralo o te voy a… yo ya te escribí pa’ que se te quite o haz lo que quieras, bueno márcame y gracias por felicitarme, pero con esa felicitación prefiero que ni te acuerdes de mi cabe..”.

Este comentario vino en relación también a una publicación que hizo Jomari por el cumpleaños de Ana Bárbara.

En las imágenes se ve cómo le comenta su mamá a Jomari en su Whatsapp: “Hijo fue el cumpleaños de Ana Bárbara ¿Cuántos cumple? La felicitas de nuestra parte. ¿Qué significa eso que te dijo pende.., o algo así? Feliz sábado hijo…”.

A lo que el estilista le comienza a escribir: “Hola madre bella, sí fue ayer, creo que cumple 65 o algo así…” pero inmediatamente después se ve el video de la conversación donde Jomari borra escrito donde dice 65 y le pone 46, luego le vuelve a borrar y le pone 55 años, sin embargo vuelve a borrar y escribe: “no sé bien los que cumple, pero se ve de 35, la palabra que me dijo es ‘pende..’, es un dicho mexicano, es una flor. Como amapola, osea es un piropo, un complemento, te llamé madre, pero no me contestaste, seguro estabas de paseo con la Asun”.

En esa publicación, Jomari escribió: “Ahora ya está más tranquila mi madre”, a lo que recibió decenas de comentarios de algunos famosos que entraron en la polémica.

De inmediato la esposa del cantante Larry Hernándes comentó: “Y ahora @anabarbaramusic sigue con su mensaje por su edad jajajaja”.

A lo que Ana Bárbara respondió: “Dios mío qué pena”. Una mujer destacó el buen humor de Ana Bárbara y le escribió “@anabarbaramusic, jajajaja buenísimo me hiciste la tarde neta si antes me caías bien ahora, así eres súper divertida, saludos paisana”.