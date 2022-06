¿Joaquin Phoenix va por otro Oscar?

“He sido un sinvergüenza en mi vida. He sido egoísta. A veces he sido cruel, difícil trabajar conmigo, y estoy agradecido de que muchos de ustedes en esta sala me hayan dado una segunda oportunidad”, dijo Phoenix al aceptar el premio en la entrega de premios del año 2020, reseñó AP.

“Y creo que ahí es cuando estamos en nuestro mejor momento, cuando, cuando nos apoyamos mutuamente. No cuando nos anulamos por los errores del pasado, sino cuando nos ayudamos a crecer, cuando nos educamos, cuando nos guiamos hacia la redención. Eso es lo mejor de la humanidad”, dijo en ese momento. Archivado como: Joker 2.