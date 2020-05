La compañía Johnson & Johnson anunció recientemente que ya no venderá más su talco para bebé Baby Powder por denuncias de clientes sobre daños por cáncer tanto en Estados Unidos como Canadá, de acuerdo al portal de internet AJC. Los denunciantes alegan que el producto contiene asbesto tóxico.

La famosa empresa se encuentra en medio de una gran peso de demandas que piden indemnizaciones millonarias que alegan que el producto causa cáncer de ovario.

Sin embargo, la compañía se mantiene firme en su alegatos de que su talco para bebé no es tóxico y por ende no causa daños a las personas.

Johnson & Johnson is ending sales of its iconic talc-based Johnson’s Baby Powder in the U.S. and Canada. Demand has dwindled amid thousands of lawsuits claiming the product has caused cancer. https://t.co/9SqknbSXG4

— The Associated Press (@AP) May 20, 2020