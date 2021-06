Parece que los problemas en la familia Rivera se agravan

Ahora, tras confirmarse que Johnny Rivera sería quien mandó a hacer la auditoría a las empresas de su mamá, el joven lanzó una indirecta a sus tíos, Juan y Rosie Rivera

“Todo lo que veo es a estos… que los he hecho millonarios”, expresó

Esta historia apenas comienza. Aunque se había dicho que Chiquis fue la persona que mandó a hacer una auditoría a Jenni Rivera Enterprises, poco tiempo después se confirmó que fue su hermanos menor, Johnny Rivera, quien lanzó una indirecta a sus tíos, Juan y Rosie Rivera.

A través de verios medios, los dos hermanos de Jenni Rivera han dado su versión de los hechos, coincidiendo en que este proceso es completamente normal, además de que los hijos de La Diva de la Banda están en todo su derecho de pedir las auditorías que consideren necesarias.

Johnny Rivera usó un fragmento de una canción para su indirecta

Por medio de sus historias de Instagram, el hijo de Jenni Rivera compartió una imagen de su madre al mismo tiempo que sonaba un fragmento del tema Monster del rapero Kanye West, quien participó en la contienda presidencial de EE.UU. del año pasado.

“All I get is these vampires and blood suckers, all I see is these niggas I made millionaires” (“Todo lo que tengo es a estos vampiros que succionan sangre, todo lo que veo es a estos… que los he hecho millonarios”). Pero eso no sería todo de parte de Johnny Rivera.