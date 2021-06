“Mi tía Rosie dijo que no es la primera auditoría, eso es mentira, porque si es la primera vez que hemos pedido algo”, señaló el joven. Cabe destacar que cuando La Diva de la Banda hizo su testamento estipuló que su hermana Rosie fuera la albacea de todos sus bienes y empresas (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

En primer lugar, el hijo menor de Jenni Rivera dijo que lo que él mandó a hacer a las empresas de su madre no es una auditoría, sino que se trata de una “contabilidad”, ya que en el testamento de La Diva de la Banda indica que él y sus hermanos deben recibir esto a finales de cada año, lo cual nunca ha sucedido.

Cuando nadie lo esperaba, y tras varios días de dimes y diretes, además de acusaciones, Johnny Rivera, hijo menor de Jenni Rivera, por fin rompe el silencio y deja en claro que él nunca dijo que sus tíos, Juan y Rosie Rivera, le robaron, además de asegurar que desde que murió La Diva de la Banda no les han reportado nada sobre las empresas de su madre.

“Eso me hace preguntar por qué ahorita en medio de todo esto. El mes pasado, los cinco hermanos, incluyendo a Chiquis y a mí, decidimos que era mejor que Jacqie fuera la albacea. Estamos en proceso de que eso ocurra”, expresó el joven.

Pero eso no sería todo, ya que Johnny Rivera confesó que fue el pasado 7 de abril que él y sus hermanos pidieron la contabilidad a las empresas de su madre, y exactamente un mes después, su tía Rosie Rivera subió un video a sus redes sociales donde informaba que renunciaría a ser CEO de Jenni Rivera Enterprises.

“Siempre hemos tenido preguntas, pero cuando hacemos preguntas, siempre tienen la excusa que por preguntar no tenemos confianza en ellos. Ellos se ponen muy a la defensiva, se puede decir, y dicen siempre que somos niños irrespetuosos y no somos agradecidos”.

Con 20 años de edad, Johnny Rivera dijo estar consciente que después de que se diera a conocer esta entrevista su familia se iba a dividir aún más: “Creo que tengo muy buenas razones de lo que estoy haciendo, tengo derechos como hijo y no quería hablar de esto en público”.

Ya casi para dar por concluida esta charla, el hijo menor de Jenni Rivera compartió que la última ocasión en que habló con su tío Juan Rivera se gritaron y que él le dijo que solo porque era “hijo de su mamá” no tenía derecho a hacer preguntas o a estar involucrado.

“El año pasado llegué a un punto en que dije que ya no necesitaba a estas personas en mi vida, puedo estar por el resto de mi vida sin hablarle a ellos y creo que sería más feliz mi salud mental”, dijo el joven refiriéndose a sus tíos Juan y Rosie Rivera.

El hijo menor de Jenni Rivera aseguró que en estos días lo han buscado muchos reporteros de diferentes medios de comunicación para que dé su versión de los hechos, aunque él no quería hablar, pero como se ha dado la situación, creyó que tenía que salir y defenderse.

Johnny Rivera se distanció de la señora Rosa

Por último, el hijo menor de Jenni Rivera dijo que no quería incluir a su abuela, la señora Rosa Rivera, en todo este conflicto, pero fue hasta que ella compartió un video que subió a su canal de YouTube, donde pone en primer lugar a sus hijos que a sus nietos, que cambió de opinión.

“Nosotros estábamos muy bien, pero después de que ella hizo ese video, la verdad no me nace hablar con ella”, finalizó. De acuerdo con información de El Gordo y La Flaca, el pasado 7 de junio era la fecha límite para que Johnny y sus hermanos recibieran información de los estados financieros de las empresas de su madre, lo cual hasta la fecha no ha sucedido.