Johnny Rivera sorprende a todos con su confesión

El hermano de Chiquis se “avergüenza” de su familia

“Nunca ha sido mi elección. Siempre ha sido cosa de los medios”, expresó sobre el hecho de llevar el apellido de su madre, Jenny Rivera Lo vuelve a hacer. Una vez más, Johnny Rivera, hermano de Chiquis, está en boca de todos y sorprende con su confesión al decir que se “avergüenza” de su familia sobre el hecho de llevar el apellido de su madre, la fallecida cantante Jenni Rivera. A través de las redes sociales del programa Suelta la sopa se puede ver una publicación que se retomó de la cuenta de Twitters del joven, quien se ha enfrentado a duras críticas de parte de los fans de Chiquis, pues aseguran que él fue el causante del rompimiento entre ella y Lorenzo Méndez. “Nunca ha sido mi elección”: Johnny Rivera Jenni Rivera estuvo casada con Juan López de 1997 a 2003, con quien tuvo 2 hijos: Jenicka y Johnny, quien recientemente se vio envuelto en otra polémica al asegurar que su hermana Chiquis sufrió violencia física de parte de Lorenzo Méndez. Y sobre la razón por la que se avergüenza de su familia, el hijo menor de Jenni escribió lo siguiente en sus redes sociales: “Cada vez que me han llamado ‘Johnny Rivera’ me da vergüenza porque nunca ha sido mi elección. Siempre ha sido cosa de los medios”. Las críticas no se hicieron esperar.

“Pobre muchacho”, le dicen al hermano de Chiquis Rivera No pasó mucho tiempo para que usuarios reaccionaran a esta polémica declaración: “Pobre muchacho… da lástima que no tienen padres y madres… que tanto necesitan amor de padres… ¿por qué la juventud es tan rebelde? Y es cuando uno más necesita de ellos… de verdad que da lástima”. Por su parte, otra persona se expresó de la siguiente manera sobre Johnny Rivera, hermando de Chiquis: “Ay mijo, que lástima de palabras que dices. No digas eso, sabemos que tal vez te gustaría que te llamaran López, pero para el público son Rivera porque el apellido de tu madre, que en paz descanse, es el más fuerte que tu propio nombre”.

“Si se avergüenza que se lo quite” Tras esta polémica declaración, hubo quienes no se tentaron el corazón y se le fueron con todo al hijo menor de Jenni Rivera, Johnny, quien prefiere que lo llamen por su apellido paterno, López: “El problema es de él, si se avergüenza que se lo quite y no me jod…, pero le quitamos la herencia también”. “No se avergüenza andar con hombres y no tener profesión alguna y de ser un mantenido”, “Tiene el nopal en la frente”, “Que muchacho tan desadaptado”, “Ah, okey, pero sin apellido no hay herenecia ni comodidades que proporcionaba su mamita”, se puede leer en más comentarios.

“Que tristeza” Pero no solo en las redes sociales de Suelta la sopa el hermano de Chiquis recibió críticas después de que dijera que le da vergüenza que lo llamen Johnny Rivera, también en su cuenta de Twitter recibió algunos mensajes de parte de sus seguidores. “Que tristeza que digas que no te gusta que te llamen por el apellido de tu mami. Cuando expresas querer mucho a tu mamá y esa gran señora te sigue manteniendo después de muerta. Muy mal niño”, expresó una internauta tras leer este mensaje.

Lorenzo Méndez golpeaba a Chiquis, según su hermano Johnny Rivera ¿Será verdad? Johnny, hermano de Chiquis Rivera, harto de los cuestionamientos de los medios de comunicación y los internautas, aseguró que Lorenzo Méndez golpeaba a la cantante y los usuarios no tardaron en reaccionar a esta afirmación. A través de la cuenta de Instagram de Escándalo, se puede ver un video, el cual se retomó del programa Suelta la sopa, donde un reportero se dirige a Johnny después de haber abordado a Chiquis Rivera con poco éxito a su llegada al aeropuerto de Los Ángeles, California (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ)

¿La defendió? “Johnny, frente a Chiquis te pregunto, se dijo que tú fuiste uno de los factores en la separación de Lorenzo y Chiquis, ¿esto fue cierto? ¿Qué dices de esto?”. Visiblemente molesto, el joven guardaba sus maletas en la camioneta que los esperaba afuera del aeropuerto sin responder a una nueva pregunta: “Johnny, ¿cómo era tu relación con Lorenzo? Porque se dicen muchas cosas en las redes sociales”. Antes de subir a la camioneta, el hermano de Chiquis respondió con un “Si”, a una nueva pregunta: “¿Alguna vez tú viste a Lorenzo hacerle daño a Chiquis físicamente?”. De nueva cuenta, se le preguntó al joven que sí él vio a Lorenzo golpear a la cantante y otra vez respondió de manera afirmativa. Ya no respondió si él la defendió…

“Muchas cosas van a salir a la luz” En esta cuenta de Instagram, se compartió la siguiente observación: “Estas son palabras mayores!!! Johnny, el hermano de Chiquis contestó ‘Si’ dos veces a la pregunta de un reportero. Y la pregunta fue: ‘¿alguna vez tú viste a Lorenzo agredir a Chiquis físicamente ?’. Él contestó: ‘Si’. Ya tiempo atrás yo les hablé de este tema, el cual es delicado”. Por último, se comentó que en esta relación si había habido violencia, pero que lo triste es que quieren dejar mal a una persona y no hablan de todo lo que pasó en ese casa: “Después de esto, muchas cosas van a salir a la luz. Ojalá. Y este niño no debería de opinar en algo que no le corresponde”.

¿Lorenzo reaccionó a este video? En esta misma cuenta de Instagram, se comparten un par de tweets de Lorenzo Méndez que dan mucho de qué hablar. En el primero de ellos, escribió: “Los tiempos de Dios son perfectos”, sin entrar en más detalles, aunque varios seguidores le mostraron su apoyo tras la afirmación de parte del hermano de Chiquis Rivera que golpeaba a la cantante. En otro tweet, que después borraría, Lorenzo Méndez posteó: “Mind blown”, que podría interpretarse como una señal de sorpresa. ¿Qué habrá querido decir? Y lo más importante, ¿por qué lo borró? ALGUNAS IMÁGENES FUERON TOMADAS DE ESTE VIDEO

Johnny Rivera escribe sorpresiva carta Johnny Rivera, el hijo pequeño de la Diva de la Banda, Jenni Rivera, le escribe una emotiva carta en redes sociales por el aniversario luctuoso de “La Gran Señora”. En ella, Johnny admitió que había pensado en el suicidio para “terminar con su dolor”. “Te graduaste a tu vida espiritual hace ocho años atrás. El día más devastador de mi vida”, inició Johnny con su carta dirigida a su madre Jenni Rivera. Posteriormente, narró cómo se enteró del devastador accidente que terminaría con la vida de su madre aquel 9 de diciembre, en donde confesó que se había enterado debido a la última fotografía que se vio de ella en redes sociales.