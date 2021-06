“Ya sea a través de la música o algún discurso inspirador, Ye me ha impedido tantas veces terminar con mi propia vida y por eso siempre estaré agradecido por su existencia. Feliz cumpleaños a mi héroe, Kanye West “, expresó Johnny Rivera.

Pero ella sería la única que le mostraría su apoyo a Johnny Rivera, pues otras personas se le fueron con todo: “A ver si lo inspira a trabajar también y no vivir de pedir”, “Este payasito, consíganle un trabajo”, “El cizañero victimizándose, por favor, está muy falto de oficio el traumado”.

En las redes sociales de Suelta la sopa, la excolaboradora del programa, Patty Lavalle, no quiso desaprovechar la ocasión para mandarle un mensaje de apoyo al hijo menor de Jenni Rivera: “Siendo un joven tan amado, no debe pensar en quitarse su vida, sus seres más queridos lo apoyan en todo”.

Pero lo que no se imaginaba era que su tío, el productor musical Juan Rivera, no se quedaría callado, y en una transmisión en vivo le respondió la indirecta de una manera muy sutíl: “Antes de hacer millonario a alguien, primero tienes que hacer un dólar por ti mismo”.

“Por Dios, que vaya a estudiar y aproveche el tiempo en algo bueno”, “Creo que cuando uno se quiere subsidiar uno lo hace y no lo platica. Creo que eso se llama patadas de ahogado”, “Trabajo pesado necesita”, “Otro que se quiere hacer fama como la hermana, no trabaja, porque si trabajara y estudiara, ni tiempo tiene para pensar cosas feas”.

Tal parece que muchas personas no le dieron mayor importancia a la confesión del hijo menor de Jenni Rivera sobre que ha estado a punto de suicidarse varias veces y que el rapero Kanye West, quien participó en las pasadas elecciones presidenciales de EE.UU., lo ayudó: “Este niño necesita más atención”.

“Su vida está muy vacía”

Muchas personas han asegurado que Johnny Rivera fue el causante del divorcio entre su hermana Chiquis Rivera y el también cantante Lorenzo Méndez, incluso el joven en una ocasión aseguró que el ex vocalista de La Original Banda El Limón la agredió físicamente.

Y ahora, en que hizo una inesperada confesión, así le respondieron algunos usuarios: “No me sorprende esto. Este niño tendrá los bolsillos llenos de dinero, pero su vida está muy vacía”, “Como siempre, como no tiene talento ni tiene nada qué hacer, solo se la pasa llamando la atención, pero no busca ayuda, solo se la pasa haciéndole la vida imposible a los demás”.