“No estoy como para tener una relación sentimental”

Esta confesión generó inmediatamente duda en sus miles de seguidores, quien ahora se cuestionan si el joven es homofóbico. “Hace como un año y medio salí del closet y empecé mi primera relación seria con mi ex Joaquín. No funcionó. No creo vuelva a tener una relación con un hombre”, mencionó en una entrevista hace un par de años.

El joven aseguró que la relación amorosa con su ex acabó en buenos términos y que hoy en día son muy buenos amigos. Y señaló que su decisión es permanecer por el momento soltero. “No estoy como para tener una relación sentimental”. Para Johnny López, no existe nada más importante que la familia y aseguró existe un vínculo muy especial entre él y sus hermanos, que definió como una “amalgama”. Archivado como: Jhonny López aparece mujer