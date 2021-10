Oklahoma ejecutó este jueves a John Grant

Es el primer ejecutado en 6 años en el estado

El hombre había sido condenado a muerte en 1999

Tras seis años de suspensión de las ejecuciones por una serie de errores, este jueves Oklahoma las retomó y John Marion Grant, un hombre de 60 años de edad, se convirtió en el primer ejecutado desde el año 2015; el afroamericano llevaba 22 años en el llamado ‘Corredor de la Muerte’ y había solicitado el perdón, cosa que no le llegó, según reportó la agencia de noticias The Associated Press.

John Grant había sido condenado por la muerte a puñaladas en 1998 de un trabajador de la cafetería de la prisión y a 23 años de aquel crimen, el afroamericano la primera inyección letal del estado después de una moratoria de seis años. Grant estaba cumpliendo una sentencia de prisión de 130 años por varios robos a mano armada, cuando testigos dicen que arrastró al trabajador de la cafetería de la prisión, Gay Carter, a un armario y lo apuñaló 16 veces con un vástago hecho en casa. Fue condenado a muerte en 1999.

Oklahoma retoma las ejecuciones y John Grant es el primero en 6 años

Oklahoma avanzó con la inyección letal de Grant después de que la Corte Suprema de los EE.UU., en una decisión de 5-3, levantara las suspensiones de ejecución que se establecieron el miércoles para Grant y otro preso condenado a muerte, Julius Jones, por la Corte de Apelaciones del 10° Circuito de EE.UU..

La Junta de Indultos y Libertad Condicional del estado de Oklahoma denegó dos veces la solicitud de indulto de John Grant, incluida una votación de 3-2 este mes para rechazar una recomendación de que se le perdonara la vida. John Grant fue declarado muerto dentro de la cámara de ejecución en la Penitenciaría Estatal de Oklahoma, en McAlester, a las 4:21 p.m. (hora local), según confirmó la oficina de prensa, reportó a través de Twitter la cuenta Death Row Watcher. Archivado como: John Grant ejecución.