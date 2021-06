Demers dejará su cargo a finales de la próxima semana, dijo el lunes un funcionario del Departamento de Justicia a The Associated Press . El funcionario no pudo discutir el asunto públicamente y habló con la agencia de noticias bajo condición de anonimato.

Casi 19.000 niños migrantes durante marzo

Las autoridades fronterizas de Estados Unidos encontraron a casi 19.000 niños migrantes durante marzo, la cifra más alta de la que se tenga registro. En total, se reportaron más de 170.000 encuentros en la frontera durante abril, el nivel más alto en más de 20 años.

Las cifras no se pueden comparar directamente, ya que ser detenido mientras se encuentra en vigor la medida relacionada con la pandemia no conlleva consecuencias legales, por lo que muchas personas intentan ingresar al país en repetidas ocasiones, informó The Associated Press.