Johan Vásquez ante el reto de su vida en la Serie A

El central mexicano Johan Vásquez está listo para el reto de su vida. Arribará al Genoa de Italia , un equipo con pocos reflectores pero que en los últimos años ha sido una plataforma de crecimiento para diversos jugadores.

Vásquez comenzó su recorrido en el futbol profesional en la división de ascenso con los Cimarrones de Sonora. Desde ahí llamó la atención de Rayados. En la Sultana del Norte no pudo ganarse un lugar ante la fastuosidad del plantel, pero sus virtudes llamaron la atención de Universidad Nacional.

Tokio 2020 el trampolín de Johan Vásquez

Tokio 2020 fue el punto de inflexión para Johan. Pero su ascenso tenía rato cocinándose. Después no de no hallar sitio en Rayados, el sonorense llegó a Pumas con la encomienda de sumar minutos. Rápidamente se ganó la titularidad y no solo eso: Pumas encontró a un líder defensivo que tanto habían echado en falta.

La empresa será sumamente complicada en un cuadro que carga con la etiqueta de haber sido el más goleado durante la campaña pasada, pero que experimentó una resurrección a partir de la llegada del entrenador DavideBellardini el cual de buena manera a Vásquez.