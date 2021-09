Los agentes del Departamento de Obras Públicas de la Ciudad de Laredo testificaron que no habían visto qué le había sucedido a la víctima. Sin embargo, cuando los primeros paramédicos del LFD llegaron al lugar la joven ya estaba muerta y entonces pidieron la presencia de los agentes de la División de Homicidios del LPD.

Claudio Treviño Jr., Jefe del LPD, confirmó además que la muchacha había sido asesinada por asfixia. Sin embargo, el jefe policial no reveló más detalles entonces pues explicó que el caso continuaba abierto en investigación. En Laredo el nombre de Joel David Chávez III fue mencionado por diversos testigos que pedían que lo investigaran.

La comunidad de Laredo se une en la tragedia de Graciela

El dolor por la muerte de ‘Gracie’, como le decían sus seres queridos, fue tal que sus amigas de la Nixon H.S. organizaron una colecta en la red social Go Fund Me bajo el nombre Funeral Expenses for Gracie Espinoza (Gastos funerarios para Gracie Espinoza) para ayudarle a su madre a enfrentar los gastos que le ha causado el asesinato de su hija.

"Hola a todos… estamos aquí para pedir ayuda para Gracie… que dejó este mundo de la peor manera, ella estaba embarazada de dos meses… murió de la peor manera que te puedas imaginar, golpeada y estrangulada", escribió Katelyn Sepulveda, amiga de la víctima, apelando a la solidaridad de la comunidad para ayudar a la familia de la víctima.