El testimonio de los vecinos en los SoCO Park Apartments le reveló a los agentes del APD que por lo menos un joven hispano había quedado herido en el tiroteo y otro joven lo subió a un carro blanco, para sacarlo del lugar a toda velocidad del escenario del crimen. El móvil del tiroteo no se conoce hasta ahora.

Joel Camarillo fue asesinado a balazos en un incidente en un complejo de departamentos. El asesinato del joven Joel Camarillo, de 19 años , ya es investigado por los detectives de la División de Homicidios del Departamento de Policía de Austin (APD, por sus siglas en inglés) en Texas, quienes aún no saben por qué lo mataron.

Gracias a ese detalle del auto blanco, los primeros patrulleros del APD que llegaron a la zona pudieron localizar al vehículo que ya escapaba por la calle South Congress Avenue. Los patrulleros le cerraron el paso al carro, del cual no se dan detalles en los documentos, y le ordenaron al conductor que se detuviera.

El conductor del auto en el que iba el joven Joel Camarillo fue detenido, pero hasta el momento de escribir esta historia, las autoridades de la División de Homicidios del APD no han revelado su nombre, ni su relación con el muchacho muerto, ni tampoco si enfrentará cargos criminales, ya que aún lo están interrogando e investigando.

Durante la investigación del tiroteo en el que murió el joven Joel Camarillo y el segundo incidente en donde hirieron a la pareja en un auto, los agentes de la División de Homicidios del APD pudieron determinar, aunque no revelan cómo lo supieron, que los dos incidentes estaban relacionados entre sí.

Los patrulleros del APD que atendieron el reporte del segundo tiroteo también pidieron la presencia de los paramédicos del AFD, para transportar a la pareja a un hospital y de emergencia debido a la gravedad de sus heridas por los balazos que recibieron. El nombre de la pareja herida no ha sido revelado por las autoridades.

“La devastadora noticia de la pérdida de nuestro hermano”

El martes nueve de noviembre del 2021 Tifanny Camarillo, hermana del muchacho asesinado, abrió la cuenta Funeral Expenses for Joel Camarillo (Gastos funerarios para Joel Camarillo) en la red social de apoyo económico Go Fund Me, para pedir solidaridad para enterrar al joven muerto.

“Temprano en la mañana del martes… recibimos la devastadora noticia de la pérdida de nuestro hermano Joel Camarillo. Estamos pidiendo donaciones para poder cubrir los gastos funerarios. Todas las donaciones serán muy apreciadas y agradecidas”, escribió Tiffany Camarillo al pedir solidaridad de la comunidad para enterrar a su hermano.