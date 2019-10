Página

José Joel volvió a causar polémica tras declaraciones

El hijo de José José reveló que su hermana no ha terminado ni la primaria

Los internautas no dudaron en hacerse presentes en los mensajes

José Joel, hijo de José José, desató nuevamente la polémica al revelar que su hermana Sarita Sosa no ha terminad ni la primaria.

Tras varias semanas de la trágica muerte de José José y todo el escándalo que se desató, ahora José Joel, su único hijo varón encendió la controversia en las redes y habló sobre su hermana Sarita Sosa.

A lo largo de la entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, el primogénito del ‘Príncipe de la canción’ detalló sin ‘pelos en la lengua’ la situación académica de su media hermana.

“¿Es cierto que no tiene ni la primaria Sarita?”, preguntó el reportero, a lo que José Joel contestó: “Por supuesto que no, Sarita era escuela en casa, ¿y quién le daba las clases? La mamá ¿A qué hora le daba las clases? Yo nunca vi, y ustedes se pudieron percatar de esos mensajes con unas faltas de ortografía divinas que supuestamente venían del dedo de mi papá, pues quedaba super mal ella, quedaba mal mi papá”.

Y el hijo de José José fue más directo: “Nunca terminó, no hay un cause, no hay un curso, no hay una dirección en su vida”.

Por otra parte, José Joel hizo referencia a un polémico acontecimiento con respecto a Sara Salazar, última esposa de José José, cuando salió a tirar la basura con una peculiar bola en la cabeza.

“De haber llevado las cosas de manera diferente, resolvemos de manera diferente. Me acabo de enterar que la señora (Sara Salazar) salió a tirar la basura con una bolsa. ¿Qué está pasando en esa casa? Si no cuidan a la señora que tuvo un derrame, si nadie está detrás de ella y permiten que salga a hacer ese ridículo, imagínate cómo tenían a mi papá”, dijo José Joel.

No obstante, el hijo de José José fue más enfático y advirtió: “Por supuesto que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en cuanto a que se haga justicia”.

Sobre los beneficios económicos, el también cantante explicó: “La herencia, el testamento, las regalías es parte de, y si nos toca algo, pues qué bendición y si no, luego vemos”.

Los internautas no tardaron en dar su punto de vista en la sección de comentarios.

En un principio, varios usuarios arremetieron contra Sarita Sosa.

“Por eso está re mensa, ni hablar sabe”, “aparte de loca y maléfica, hasta burra”, “la Sara mayor, la Sara pequeña y la Mónica son unas arpías”, “pobre Sarita que no fue a la escuela”, “con razón la chica se ve algo retraída”, mencionaron.

Y otros dudaron de las declaraciones del hijo de José José.

“Qué raro, porque aquí la escuela es obligada, sino los servicios sociales están tras la gente y quitan o dan problemas con los niños”, “te manda cartas el Distrito o van a tu casa, está muy raro”, “aquí el Distrito es muy estricto, si no vas a la escuela te hablan a cada rato”, se pudo leer.