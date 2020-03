Ganador del Grammy y cantante de música country, Joe Diffie, fallece a los 61 años, debido a complicaciones por Covid-19

Además otros famosos sucumben ante este virus que ya casi está en todo el mundo

Princesa María Teresa de Borbón-Parma falleció en París debido al coronavirus

Joe Diffie muere coronavirus. Tras confirmarse la muerte en la realeza de la princesa María Teresa de Borbón-Parma el pasado 26 de marzo, a causa del coronavirus, este día se dio a conocer otra muerte de alguien famoso, pero en la música, la del ganador del Grammy y cantante de música country, Joe Diffie, a los 61 años, debido a complicaciones por Covid-19.

El cantante de música country y ganador del Grammy, Joe Diffie, falleció ayer a los 61 años, debido a complicaciones por coronavirus.

Diffie tuvo varios éxitos en los 90, con baladas del género honky-tonk como “Home” y “Pickup Man”,

La noticia fue confirmada por su publicista, Scott Adkins, quien aseguró que falleció en Nashville, Tennessee, en Estados Unidos.

Joe Diffie, a Grammy-winning country singer and 25-year member of the Grand Ole Opry, died from complications of coronavirus, his publishing agency says. He was 61. https://t.co/A5SNVB70dw pic.twitter.com/9K2ymmzBEI — CNN Breaking News (@cnnbrk) March 29, 2020

El cantante y ganador del Grammy anunció apenas el viernes que dio positivo a Covid-19, convirtiéndose en la primera celebridad del country en hacer público el diagnóstico.

Entre sus éxitos musicales destacaron “Honky Tonk Attitude”, “Prop Me Up Beside the Jukebox (If I Die)”, “Bigger Than the Beatles” y “If the Devil Danced (In Empy Pockets)”.

Sus álbumes de mediados de los 1990, Honkey Tonk Attitude’ y Third Rock From the Sun, lograron discos de platino.

Diffie compartió un premio Grammy a la Mejor Colaboración Country por la canción “Same Old Train” con Merle Haggard, Marty Stuart y otros.

Su último álbum fue The Bluegrass Album: Homecoming, lanzado en 2010.

Al cantautor ganador del Grammy le sobreviven su esposa, Tara Terpening Diffie, y siete hijos de cuatro matrimonios.

Por otra parte, se ha anunciado que el número de muertes por coronavirus sigue a la alza y ya cobró la vida del primer miembro de la realeza en Europa: María Teresa de Borbón-Parma falleció en París debido al coronavirus (Covid-19) y el anuncio de su muerte fue dado a conocer por el príncipe Carlos de Borbón-Parma, su sobrino.

La princesa María Teresa nació en 1933, sus padres fueron el príncipe Xavier y Madeleine de Bourbon, ella fue una de seis hijos que tuvo la pareja. Aunque nunca se casó ni tuvo hijos, vivió rodeada del cariño de su familia, especialmente de sobrinos, entre ellos, el príncipe Carlos de Borbón-Parma, el duque de Parma y Piacenza, la princesa Margarita, el príncipe Jaime y la princesa María-Caroline.

De acuerdo con el diario “La Vanguardia” de España, María Teresa se tituló de las carrera de Ciencias Políticas en la universidad francesa de La Sorbona y trabajó como profesora de Sociología Política en la Complutense de Madrid. María Teresa fue conocida por algunos como ‘la princesa roja’, por sus ideas progresistas.

La casa de María Teresa de Borbón-Parma son descendientes de Carlos III y, de acuerdo con “VanityFair”, pese a que muchos obituarios se refieren a María Teresa como prima de Felipe VI, su parentesco con el actual monarca español era lejano.

