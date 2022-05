Después de enfrentarse al racismo sin titubeos Biden dice que “el odio no prevalecerá, la supremacía blanca no tendrá la última palabra”, tras el severo ataque con arma de fuego hacía las personas de color en Buffalo. Sin duda uno de los casos que ha causado gran conmoción en los americanos e hispanos que viven en el extranjero, lo anterior con información de AP. Archivado como: Biden pronuncia tiroteo Buffalo.

El presidente de EEUU calificó el tiroteo de Buffalo como “terrorismo doméstico”

“Lo que sucedió aquí es simple y directo. Terrorismo. Terrorismo. Terrorismo doméstico”, dijo el Mandatario. “Jill y yo les traemos este mensaje desde lo profundo del alma de nuestra nación: en Estados Unidos, el mal no ganará, se los prometo. El odio no prevalecerá y la supremacía blanca no tendrá la última palabra.

Pero el mal sí vino a Buffalo, como ha ido a muchos lugares,y se manifestó en un pistolero que masacró gente inocente en nombre de una perversa ideología de odio”.El atacante, identificado como Payton Gendron, de 18 años, había publicado un manifiesto en el que detallaba el ataque y su ideología supremacista, detalló Reforma. Archivado como: Biden pronuncia tiroteo Buffalo.