Antes de subirse al Marine One para viajar a Georgia, donde la pareja presidencial visitó a los Carter, Joe Biden tuvo un gesto romántico con la primera dama Jill. Biden se agachó a arrancar un diente de león en el jardín de la Casa Blanca y se lo dio a su esposa.

Joe Biden romántico. A diferencia de sus antecesores, Donald Trump y Melania Trump, la nueva pareja presidencial Joe Biden y Jill, no dudan en demostrarse su afecto ante las cámaras y su relación de pareja no se ve fría y forzada como la pareja que estuvo antes que ellos en la Casa Blanca.

Biden completó el círculo el jueves, visitando a Jimmy Carter y su esposa, Rosalynn, en el diminuto poblado de Plains, Georgia, donde el expresidente de 96 años y la ex primera dama de 93 han vivido durante décadas. “Él nos mostró durante toda su vida lo que significa ser un servidor público”, dijo Biden, 78 años, sobre Carter para un nuevo documental, CARTERLAND, que debuta esta semana en el Festival de Cine de Atlanta.

El encuentro privado el jueves reunirá al presidente más viejo con el expresidente más viejo en la historia. Será su primero en persona desde que Biden asumió la presidencia. Los Carter no pudieron asistir a la toma de posesión el 20 de enero, la primera que se pierden desde que Jimmy Carter fue juramentado como el 39no presidente en 1977.

Joe Biden romántico: Agradece por su carrera política

La visita de Joe Biden y su esposa Jill se produce luego que el vicepresidente de Carter, Walter Mondale, falleció el pasado lunes 19 de abril a los 93 años. Carter y Biden hablaron con Mondale por teléfono días antes de su muerte, según informó la agencia AP.

En sus comentarios en “CARTERLAND”, grabados la semana pasada y proporcionados a The Associated Press por los productores Will y Jim Pattitz, Biden da crédito a Mondale y Carter como figuras formativas en su carrera política.