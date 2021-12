Los rumores surgieron, después de que se aseguró que el presidente no deseaba volver al poder debido a su avanzada edad. Por ello, Jen Psaki, informó que los planes del demócrata eran totalmente diferentes y él deseaba continuar en la contienda electoral; antes de contestar la pregunta, la portavoz de la Casa Blanca dijo que deseaban concentrarse en el país y su recuperación debido a la crisis que dejó la pandemia.

¿BIDEN NUEVAMENTE PRESIDENTE? Jen Psaki, confirmó los rumores que han envuelto a Biden sobre la posibilidad de que vuelva a las elecciones del 2024 y compita por la presidencia nuevamente. De acuerdo con la portavoz de la Casa Blanca, podría ser posible que Biden se presente a la reelección y mencionó que él no quiere retirarse de la vida política.

Pero, la edad no es una de las únicas reticencias que han tenido para la reelección de Biden. En las últimas semanas han crecido los rumores acerca de discusiones dentro del Partido Demócrata sobre las posibilidad de que Biden se presente en 2024 debido a la caída de su popularidad y sus 79 años, que le convierten en el mandatario de mayor edad en el historia de Estados Unidos, informó la agencia Efe.

Biden, informó que se encuentra en perfectas condiciones para sobrellevar la presidencia de Estados Unidos y aseguró que desea reelegirse a pesar de su avanzada edad. Según National Review, en septiembre, la mayoría de los estadounidenses concluyó que Biden no es “mentalmente agudo”, según una encuesta del Pew Research Center. Algunos mencionaron, que de llegar a ser presidente tendría más dificultades que la primera vez que fue elegido . Archivado como: Joe Biden reelección 2024

“Si miras, el presidente Obama fue muy divisivo, pero la gente fue más callada al respecto. No quisieron insultarlo, pero él fue muy divisivo”, agregó Trump más tarde. “Pero la administración Biden es mucho peor. De hecho, noté el otro día que Obama dijo ‘esto es muy peligroso’; todos estos, ya sabes, lo que han hecho. Es demasiado para él”, dijo. Archivado como: Joe Biden reelección 2024

El ex presidente dijo que Youngkin lo llamó después de su victoria para agradecerle su apoyo: “La gente del ‘MAGA’ salió con una fuerza mucho mayor de lo que nadie creía posible”. En esa carrera, Youngkin logró avances notables para el Partido Republicano en áreas más de tendencia demócrata en el norte y alrededor de Washington D.C., mientras que también aumentó el puntaje en áreas fuertemente pro-Trump alrededor de Bristol, Wytheville, Bland y Cumberland Gap.

Trump llama a rescatar sus políticas antiinmigrantes

Si bien Trump expresó que la victoria de Youngkin debería ser una llamada de atención para la izquierda, agregó que de cualquier manera la nación debe regresar a políticas de fronteras fuertes, libre empresa, una prensa justa y más plataformas que, según él, Biden ha abandonado.

“¿Quién no querría una identificación de votante, por ejemplo? ¿Quién no querría un ejército fuerte o una frontera? ¿Quién quiere que millones de personas ingresen a nuestro país?”, reclamó Trump. “Si hiciera una muestra de 1,000 personas, típicas, buenas personas estadounidenses que aman nuestro país, no pueden creer lo que están presenciando en la frontera, y algunas de las personas son realmente malas”, dijo.