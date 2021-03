¿TRATO INHUMANO?

Desesperados por no saber cuánto tiempo será retenida Victoria, los familiares imploran a las autoridades compasión para que sea liberada la menor, que cruzó la frontera en busca de asilo político por la violencia que se vive en Centroamérica.

“El miedo es terrible, es una angustia, no se puede estar tranquilo. Dejé de dormir pensando si está bien cuidada. Eso mismo me sucedió con mi hija: me la separaron un mes y aún tiene el trauma, no quiere recordar cuando estuvo encerrada”, dijo a EFE Alicia, quien está a la espera de una llamada que le informe sobre el paradero de la menor.