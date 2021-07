El suceso, que pudo haber pasado desapercibido, se llevó a cabo cuando uno de sus asistentes personales se dio cuenta de que tenía cierto objeto cerca de su barbilla y que rápidamente decidió informar; lo que no tenía en cuenta es que esta acción sería suficiente para llamar la atención y que en las redes sociales se comenzara a viralizar. Archivado como: Joe Biden nota asistente

Todo inició por una nota que le pasó el asistente a Biden, quien curiosamente le tendió la hoja y el presidente procedió a realizar una acción que hizo que las cámaras se centraran en él, por lo que a nadie le pasó desapercibido aquel instante y que los medios no dejaron atrás, por lo que rápidamente se ha viralizado.

Joe Biden nota asistente: La nota que llamó la atención

De acuerdo con el New York Post, el presidente Joe Biden tuvo que ser alertado para que se quitara una mota de algo de la barbilla durante un evento virtual que se transmitió en vivo desde la Casa Blanca el viernes, lo que hubiera pasado por una acción desapercibida y que en estos instantes no sería comentada por las redes sociales o los medios de comunicación, si la acción no hubiera sido tan obvia.

De acuerdo con dicho portal, en esos instantes se estaba llevando a cabo la reunión para discutir los incendios forestales con un grupo de gobernadores de los estados occidentales, y la vicepresidenta Kamala Harris estaba hablando, cuando un asistente le deslizó a Biden una nota sobre el ‘detalle’ en su barbilla y él intentó reparar ese minúsculo error. Archivado como: Joe Biden nota asistente