Joe Biden elige a Lloyd Austin como Secretario de Defensa

De acuerdo con un reporte, el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, nominará a Lloyd Austin como Secretario de Estado en su administración

El presidente electo, ya ha seleccionado un gran grupo de trabajo para cuando tome posesión el próximo 20 de enero del 2021

El presidente electo Joe Biden nominará al general de cuatro estrellas retirado Lloyd J. Austin para que sea Secretario de Defensa, de acuerdo con The Associated Press.

Según tres personas al tanto de la decisión, Joe Biden seleccionaría al general Lloyd Austin, que de ser confirmado por el Senado, Austin sería el primer líder afroamericano al frente del Pentágono.

De acuerdo con la agencia de noticias, Biden eligió a Austin por encima de la favorita, Michele Flournoy, ex alta funcionaria del Pentágono y simpatizante de Biden que hubiera sido la primera secretaria de Defensa en la historia del país.

Biden también había pensado en Jeh Johnson, ex asesor legal general del Pentágono y ex secretario de Seguridad Nacional, según The Associated Pres.

Trayectoria del general Lloyd Austin

De acuerdo con la página oficial de la Cámara de Representantes, el general Lloyd J. Austin III, nació en Thomasville, Georgia, fue comisionado de Infantería, segundo teniente en 1975 después de graduarse de la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point, Nueva York.

A lo largo de sus 37 años de trayectoria, el general ha “servido en una amplia variedad de puestos de mando”. Además, fue asignado al Pentágono donde se desempeñó como Jefe, División de Operaciones Conjuntas.

De acuerdo con el texto reseñado, se desempeñó como Jefe de Estado Mayor del Comando Central de los Estados Unidos. También el general Austin comandó las Fuerzas de los Estados Unidos en Irak.