Joe Biden lamenta la muerte de Vicente Fernández

El presidente de Estados Unidos manda sentido mensaje

Manda además condolencias a la familia del ‘Charro de Huentitán’ El presidente estadounidense, Joe Biden, lamentó la muerte del cantante mexicano, Vicente Fernández, a quien definió como “un ícono” cuya música “creó recuerdos para millones de personas”. Vía Twitter, Biden dijo que “la música mundial ha perdido un ícono. La música de Vicente Fernández creó recuerdos para millones de personas”. En el mismo tuit, el mandatario envió “condolencias a su familia y a todos aquellos que lo amaron. Vicente será recordado por las generaciones por venir”, de acuerdo a información de la agencia El Universal y el portal Infobae. Vicente Fernández era una figura muy popular en Estados Unidos, donde tenía su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En 2016, pese a que ya se había retirado, el “rey de la música ranchera” grabó un corrido para la entonces candidata presidencial demócrata -mismo partido que el de Biden- Hillary Clinton, a quien expresó su apoyo en el marco de la contienda con el candidato republicano Donald Trump. ‘CHARRO DE HUENTITÁN’ ESTUVO EN LA POLÍTICA DE EEUU ¿A QUIÉN APOYÓ? “Con todo respeto hoy he hecho pública mi simpatía hacia la Señora Hillary Clinton. Esto por defender a mis hermanos mexicanos y latinoamericanos”, posteó el Charro de Huentitán el 21 de septiembre de 2016. Junto con el tuit subió el “Corrido a Hillary Clinton”, que decía: “Queridos hermanos. Su voz es su voto. Juntos se puede”, dice al inicio del video, quien fuera conocido como el ‘Charro de Huentitán’. “Yo soy latino hasta el hueso. Muy orgulloso por eso. Y te recuerdo mi hermano. Tenemos que ir de la mano hasta que Hillary Clinton tenga el triunfo asegurado”, dice la canción. El tema fue compuesto por Manuel Eduardo Toscano, que se inspiró en la canción “Los Mandados” de “Chente”, y fue promovido en la plataforma Latino Victory Project de Clinton.

Joe Biden Vicente Fernández: ¿QUÉ LETRA TENÍA LA CANCIÓN? “Mi libertad, mis derechos, con Hillary sí hay respeto”, dice una parte de la canción, que Clinton agradeció diciendo que “no dejaremos de luchar para crear oportunidades para todos”. Fernández, quien se retiró de los escenarios en febrero de 2016, hizo una excepción para grabar ese corrido. El cantante ya había expresado su postura respecto a Trump, quien en la campaña acusó a los migrantes de ser “violadores y criminales” y a México de enviar “lo peor de su gente” a Estados Unidos. El charro mexicano aseguró en aquel momento que si se encontraba con el republicano le “escupiría la cara”, le mentaría “la madre” y le diría “todo lo que no le han dicho”. Tras el último debate entre Clinton y Trump, la demócrata invitó a Fernández a la celebración en el Craig Ranch Regional Park Amphitheater, y apenas lo vio se le acercó para decirle: “Gracias Chente”, por el apoyo. “Oh, Chente, muchas gracias. Es maravilloso que estés aquí. Amo tu canción”, le dijo la candidata presidencial al mexicano, quien iba acompañado de su esposa, Doña Cuquita.

Finalmente, Clinton perdió las elecciones de ese mes de noviembre ante Trump.

Joe Biden Vicente Fernández: ¿CÓMO LO DESPIDIÓ SU PÚBLICO? La muerte del ‘Charro de Huentitán’ marcó no solo al presidente de Estados Unidos, sino a su público en México. La gente en la Arena VFG no dejó de aplaudir, pero esta vez no fue para que Vicente Fernández siguiera cantando, sino para hacerle saber que desde ahora su voz será eterna y algo de ella resuena en la voz de quienes durante todo el día han entonado sus canciones. La noticia de la muerte del “Charro de Huentitán” se esparció rápido: falleció a las 6:15 horas del 12 de diciembre en el hospital Country 2000 de Guadalajara, donde convaleció poco más de cuatro meses tras sufrir una caída en su casa; “pienso que la Virgen de Guadalupe se lo llevó en su día y que no volverá a haber otra voz como la de él”, dijo la señora Virginia Calderón, quien llevó un ramo de flores al hospital.

Desde temprano políticos, artistas, empresarios y famosos usaron las redes sociales para expresar sus condolencias, la gente que admira al cantante se reunió en el hospital, lo acompañó a la funeraria donde lo embalsamaron, permaneció a las puertas del rancho Los 3 potrillos esperando su llegada, lanzó porras y palabras de consuelo para los integrantes de la familia Fernández que llegaban y se perdían por el camino que conduce a la residencia, dejó ofrendas florales y palabras escritas en modestas cartas. Fue Vicente Fernández Jr. quien al mediodía regresó hasta la puerta de entrada para agradecer la presencia de la gente que se abarrotaba en los linderos del rancho, encaramado en las rejas dijo que más tarde se daría acceso a la Arena VFG para que quien quisiera despedir a su padre. Según la Protección Civil de Tlajomulco, donde se encuentra la Arena VFG, unas 6 mil personas se aglutinaron en las orillas de la carretera a Chapala, a lo largo de los accesos al rancho y la arena; algunos tomaban fotografías y videos que compartían con sus familiares en otros estados o en otros países, varios se reunieron para beber cerveza y cantar en torno a algún vehículo con el radio entonando "El rey", "Acá entre nos"…

Desde las 16:00 horas las gradas de la Arena VFG comenzaron a llenarse mientras el escenario donde se rindió homenaje a Vicente Fernández se llenaba de flores, luces, cirios, el Cristo y la imagen de la Virgen de Guadalupe que flanquearon su féretro; al filo de las 19:00 horas las cuerdas y los vientos del Mariachi Azteca, que durante 40 años acompañó al cantante, pusieron las notas de "México lindo y querido", para que miles de voces cantaran. De pronto, Cuquita Abarca, la viuda del artista, quedó sola junto al féretro en el escenario y una ovación la abrazó desde las gradas; el mariachi comenzó a tocar "Amor de los dos" y Alejandro Fernández subió a cantar junto a su madre. Así, a lo largo de la noche se fueron desgranando las canciones, las guardias de honor rotaron y una gran bandera de México se desplegó desde el techo mientras se permitía que, por filas, las más de 10 mil personas que ocuparon el graderío desfilarán ante el cuerpo de su ídolo. Además de su familia, sus trabajadores más cercanos, amigos, la familia del cantante Pepe Aguilar, sus mariachis y hasta la policía hizo guardia junto al féretro del cantante, que este lunes será sepultado en un lugar especial de Los 3 Potrillos.

Joe Biden Vicente Fernández: ¿FUE EL ÚLTIMO ÍDOLO DE MÉXICO? La tristeza por la partida del ‘Charro de Huentitán’ se extendió al deporte, ya que los miles de aficionados en el estado Jalisco se sumaron a los homenajes a Vicente Fernández, quien falleció este domingo en Guadalajara. Antes del inicio del partido de vuelta de la final del Apertura 2021, imágenes del Charro de Huentitán aparecieron en la pantalla del estadio de la Calzada Independencia y de inmediato aparecieron aplausos para reconocer al ídolo de la canción vernácula. Al mismo tiempo, en el sonido local se escuchó la canción “Volver Volver” de Fernández, misma que fue coreada por los presentes en el estadio. Miles de aficionados recordaron así al último ídolo de México, quien marcó una época con sus canciones y dejará huella de generaciones en generaciones, pues su música no se compara con ningún otro en la actualidad, solo su hijo y Pepe Aguilar son lo más cercano que hay a él.

Joe Biden Vicente Fernández: YA ESTÁ A LADO DE PEDRO INFANTE La hija del ídolo Pedro Infante, Lupita Infante, sólo tiene muy buenos recuerdos de Vicente Fernández, quien asegura tuvo grandes detalles con ella y compartía con la gente de México el amor por el ídolo de Guamúchil. “No perdía las esperanzas de que iba a estar bien, pero la verdad estoy muy triste porque él tenía todavía mucho para darnos, se estaba preparando para seguir cantando precioso, pero Dios sabe por qué hace las cosas, del rayo que te salvas, pero de la raya que nos tiene Dios no, así que ya han de estar allá arriba mi papá y él juntitos con Carmelita Salinas, muy contentos, abrazados esperándonos y haciéndonos un huequito”. Entre los detalles que Vicente Fernández tuvo con Lupita está un video de felicitación por el día de las madres en 2019, pero además tenía una sorpresa para ella que valora con todo el corazón, la invitó a su rancho y le entregó varios artículos que pertenecieron a su padre Pedro Infante.

“Estuve con él y Hugo Palacios, el director de marca de nosotros, pasamos un día increíble, me dio muchas cosas de mi papá, entre ellas la tamaulipeca que usó mi papá en “Los tres huastecos” (1948), un traje divino de gala, muchas cosas; me dijo ‘tú eres la que se merece todo esto de tu papá, porque he visto lo que trabajas para recuperar cosas de él, con el fin de seguir teniéndolo presente con la gente’, entonces me impresionó más él a mí, porque me enseñó todos los videos míos sobre los museos, estaba totalmente al tanto”.

Joe Biden Vicente Fernández: ¿QUÉ PROMESA LE HICIERON A VICENTE FERNÁNDEZ? Cuando tuvo los objetos, Lupita dice que le prometió a Vicente ponerlos en los cuatro museos que hay de Pedro Infante, incluyendo el traje que el charro de Huentitán le regaló y que hoy tiene un valor invaluable para ella y los seguidores de ambos ídolos. “Por supuesto que lo pienso tener, porque ahorita es lo más grande que teníamos en la música ranchera, yo le tengo una gran admiración. Me contó que de chiquito destrozó un radio que le regaló su mamá, así que ella lo castigó, pero lo que él quería era sacar de ahí a mi papá y ponérselo en el corazón; también imitó a mi papá y me dijo, ‘mijita yo me quedé callado siempre porque nos querían poner de competencia y de contrincantes, pero yo siempre lo admiré, lo quise muchísimo’, me quedé con el sabor de boca más dulce que te puedas imaginar”. Lupita comenta que Vicente le explicó que los artículos de Pedro Infante llegaron a sus manos a través del productor Antonio Matouk, ex mánager del ídolo, y quien junto a Ruperto Prado Pérez, su administrador, se apropiaron de sus bienes porque quedaron intestados.

“Vicente no quería publicidad ni nada, por eso yo también me esperé un poco, nunca imaginándome que no fuera estar”. Lo más maravilloso para ella de Vicente, es cómo ayudó a impulsar carreras como la de ella, porque fue precisamente él quien le dio su la oportunidad de realizar un palenque por primera vez, con artista telonera de sus presentaciones.

"En 1985 él estaba de estrella pero los carteles decían Vicente Fernández y Lupita Infante, toda la gente me había dicho, 'sólo te va dejar cantar una canción y ya', pero fui y le dije 'señor ¿cuántas canciones puedo cantar?', y me dijo, 'tú las que quiera mija y cambienle la corbata y póngale una mía', les dijo a su gente; conmigo tuvo unos detalles increíbles, un caballero". Al ver cómo la gente se está volcando en cariño para despedirlo, Lupita no pudo evitar recordar que de la misma manera fueron despedidas grandes estrellas, como su padre, Jorge Negrete, María Félix, José Alfredo Jiménez, por mencionar algunos. "Yo creo que ya está en muy buenas manos, que está muy tranquilo, la verdad un hombre muy detallista, maravilloso, de verdad una gran pérdida. Queda muy poca gente de esa época bellísima, por eso se llamó época de oro que yo creo le tocó un poquito del final a Vicente, pero es la vida, para allá vamos todos. Entiendo a la gente que está desesperada como cuando mi papá Pedro Infante, que esto puede y duele como si fueran de uno, así como Pedro Infante es de toda la gente, Vicente Fernández es de toda la gente".

¿QUÉ DICE PEPE AGUILAR? Pepe Aguilar lleva décadas siendo fan de la música de Vicente Fernández, por ello, dice es imposible pensar en una sola canción o en un sólo disco cuando se trata de su trabajo, más bien recuerda épocas, décadas en las que su música fue inspiración y aliento.

El cantante, quien falleció este domingo, no sólo se desenvolvió en los escenarios, sino en los mundos del cine y la televisión conde unía la actuación y el canto, y aunque había muchos en esa época, no era raro que hubiera estas propuestas artísticas, aunque no todos triunfaron, no todos tuvieron su estrella. "En esa época era lo que más había, los charros cantores, los que hacían películas y cantaban en ellas, lo que sucede es que no todos eran exitosos, ahí sí, esa es una verdad, pero había otros artistas como mi padre (Antonio Aguilar) que inclusive de las películas sacaban sus canciones para los discos, eso es algo que no mucha gente lo tiene claro, era una especie de ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? para muchos artistas de esa época, que grababan canciones para la película y luego se hacían éxitos radiales o que cantaban en sus conciertos, o que hacían un éxito grande dentro de la música y luego hacían película, como en el caso de 'La muerte de un gallero', una canción que hizo éxito Vicente Fernández y la película la hizo Antonio Aguilar; o algunas películas de Revolución donde las canciones eran de Antonio Aguilar y las películas las hacía Vicente Fernández".