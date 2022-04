Joe Biden homenajea a Madeleine Albright

La primera mujer secretaria de Estado de EE.UU falleció el pasado 23 de marzo debido a un cáncer

“Ella cambió el curso de la historia”

Joe Biden homenajea Madelein Albright. Este miércoles el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, asistió a el funeral por la muerte de la primera mujer secretaria de estado del país, Madeleine Albright. Ahí el mandatario le dedicaría unas palabras por el gran trabajo que hizo en vida y que ayudó mucho a la OTAN.

De acuerdo con la Agencia Efe, el presidente demócrata homenajeo en un concurrido funeral, en el cual acudieron ex mandatarios del país para despedir a Madeleine. Biden mencionó que la OTAN no sería tan fuerte si no hubiera sido por la labor de la que fue la primera mujer secretaria de Estado.

Joe Biden homenajea a Madelein Albright

Durante su discurso, Joe Biden dijo una serie de elogios sobre Albright, quien falleció el pasado 23 de marzo debido a un cáncer a los 84 años, en el funeral en la catedral nacional de Washington para homenajear a la que fuera titular de Exteriores estadounidense entre 1997 y 2001.

“Con su bondad y elegancia, su humanidad y su intelecto, ella cambió el curso de la historia”, aseguró el mandatario estadounidense, fueron algunas de las palabras que le dedico cuando pasó al frente de todos. En el lugar también estaban Barack Obama y Bill Clinton.