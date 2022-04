La oficina presidencial no dio más detalles, pero unas horas antes, la cadena televisiva CNN aseguró que el Gobierno de Estados Unidos preparaba un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania valorado en 800 millones de dólares.

Joe Biden guerra Ucrania: ¿QUÉ PIENSAN DEL PRESIDENTE DE EEUU?

Muchos estadounidenses aún dudan que el presidente, Joe Biden, esté mostrando fortaleza suficiente ante la guerra de Rusia en Ucrania, aunque la mayoría aprueba las medidas que ya ha tomado Estados Unidos y pocos quieren que las fuerzas estadounidenses se impliquen en el conflicto.

Un sondeo del Center for Public Affairs Research de The Associated Pess-NORC muestra que el 54% de los estadounidenses creen que Biden “no es lo bastante duro” en su respuesta a la invasión rusa de Ucrania. El 36% cree que su estrategia está más o menos bien, mientras que el 8% cree que ha sido demasiado duro.