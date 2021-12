A partir de que las dos amigas compartieran un video en redes sociales, podría decirse que la identidad de este guardaespaldas ha quedado al descubierto, incluso no pasó mucho tiempo para que le salieran cientos, si no es que miles, de admiradoras. ¿Se habrá enterado de su nueva fama?

No pasó mucho tiempo para que las internautas echaran a volar su imaginación y se desvivieran en halagos para el guardaespaldas del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Hasta el momento de la redacción de esta nota, no se sabe el nombre completo del agente. “Arrójame al suelo, por favor”, “Ponme en tu lista de vigilancia”.

Fueron a ver ¿a Joe Biden?

Alguien más no dudó en decir que también había ido a ver a Joe Biden y “se quedó por su Servicio Secreto”. Por su parte, el fotógrafo Matthew Notarangelo compartió que el guardaespaldas parecía “alguien sacado de una revista”, ya que su cabello y gafas de sol llamaban poderosamente la atención.

“¿Qué pasa sí me caigo cerca al presidente, este hombre me atrapará?”, “Él me puede hacer un ‘servicio secreto’ cualquier día”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales, a tal grado que una persona aseguró que está igualito a Tom Cruise. A la fecha, el Servicio Secreto no ha emitido comentario alguno, pero se confirmó que se trata de un agente.