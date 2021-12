A través de una video llamada que duró más de dos horas, el día de hoy el presidente de Estados Unidos enfrentó al mandatario de Rusia. Joe Biden, decidió hablar sobre la tensión que existe entre Rusia y Ucrania, debido a las fuertes concentraciones de tropas militares rusas en la frontera con territorio ucraniano. Estados Unidos, no ha dudado en advertir sobre el daño enorme a la economía rusa si la invasión a Ucrania procedía.

Biden Putin videollamada: ¿Qué esperaba Putin de la videollamada?

Una de las dudas más crecientes, fue la cooperación de Putin de reunirse con Biden y lo qué esperaba obtener de aquella reunión. Según The Associated Press, Putin llegó a la reunión en busca de garantías de Biden de que la alianza militar de la OTAN nunca se expandirá para incluir a Ucrania, que durante mucho tiempo ha buscado ser miembro; aquella petición no fue de agrado en la reunión.

La respuesta que obtuvo, fue automática. Los estadounidenses y sus aliados de la OTAN dijeron de antemano que la solicitud de Putin era inútil, según AP. Las preocupaciones aumentaron ante la molestia de Vladimir Putin, por ese motivo, Joe Biden, no dudó en amenazar al mandatario ruso sobre las medidas que podrían ocurrir si decide invadir Ucrania. Archivado como: Biden Putin videollamada