Joe Biden, aseguró que no retrocederá sobre sus recientes comentarios

El presidente, informó que está pidiendo un cambió en el régimen de Rusia

“Estaba expresando la indignación moral que sentía”, informó Biden EL PRESIDENTE BIDEN NO SE RETRACTA. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, informó este lunes que no se retracta de sus comentarios sobre Vladimir Putin y apuntó a decir que era la indignación que sentía en aquel momento. El mandatario, informó que no desea la sustitución del régimen como se anunció en diferentes plataformas, tras difundir su discurso. Joe Biden, llamó la atención de la audiencia al anunciar que Putin “no debía permanecer en el poder” mientras se encontraba en Polonia, discutiendo con diversos aliados la situación que está aconteciendo en Ucrania desde la invasión de las tropas rusas. En Rusia, las palabras del mandatario estadounidense cobraron un tinte de “amenaza”. BIDEN… ¿NO SE RETRACTA HACIA PUTIN? Este lunes, llega lleno de sorpresas y varios temores por parte de los líderes mundiales tras la creciente tensión entre Rusia y Estados Unidos, por los comentarios que realizó el presidente Biden en torno a Vladimir Putin. El mandatario estadounidense, recientemente estuvo en una visita por Europa para reunirse con los aliados europeos y discutir la situación de Ucrania y Rusia. Tras la interrogante de los periodistas, el presidente respondió que en esos momentos se encontraba tan molesto que procedió a hablar desde “su indignación moral” por la situación que está sucediendo. Además, aseguró que no está pensando en retroceder ante sus recientes comentarios y que en ningún momento, desea cambiar el gobierno de Putin.

Joe Biden declaraciones Putin: ¿Por indignación moral? En medio de las preguntas de la prensa, Joe Biden afirmó que los comentarios que dio el sábado pasado, desde Polonia, fueron realizados desde su sentir por las acciones que está realizando hacia Ucrania y que está costando la vida de millones de personas; Biden, insistió en que las acciones del mandatario ruso no son las correctas. "Estaba expresando la indignación moral que sentía hacia este hombre", dijo Biden en las declaraciones que ofreció este lunes. El presidente de Estados Unidos, señaló que su indignación se debe por los recientes ataques hacia Ucrania y que, se encontraba preocupado por los ataques que está haciendo en las fronteras con los países unidos con la OTAN.

Joe Biden declaraciones Putin: ¿No pidió un cambio en la política? Además, Joe Biden destacó que en su discurso pasado no estaba dirigido a pedir un cambio en la política y señaló, que sólo se encontraba indignado por las acciones de su homólogo. Después de difundirse el discurso, fue la Casa Blanca quien intentó señalar que las declaraciones del presidente no querían cambiar el gobierno de otra nación y "limpiar" la polémica que creó Biden. "No estaba articulando un cambio de política", señaló Joe Biden en declaraciones hacia la prensa que se encontraba en el lugar. "No me retractado de nada. Y creo que, si sigue por este camino, se convertirá en un paria a nivel mundial, y quién sabe en qué puede convertirse en su país, en términos de apoyo", señaló el mandatario estadounidense en esta tarde.

Joe Biden declaraciones Putin: ¿No le preocupa aumentar las tensiones? Biden dijo que no le preocupaba que sus comentarios aumentaran las tensiones por la guerra en Ucrania, señaló The Associated Press. El presidente, destacó que sus comentarios se han malinterpretado en varias ocasiones y que solamente está afirmando una situación que todos los demás se están observando. "Esto es solo afirmar un hecho simple, que este tipo de comportamiento es totalmente inaceptable", informó el presidente Biden en la conferencia que se rindió esta tarde de lunes. "No me importa lo que él piense. Va a hacer lo que va a hacer", contestó el presidente ante las insistentes preguntas de un periodista que lo cuestionó del aumento de tensiones entre Ucrania y Rusia.

¿Putin seguirá atacando? El presidente de Estados Unidos, declaró que el comportamiento de Vladimir Putin está marcando un camino y que las personas, deberán comprender que el presidente ruso hará lo que considere correcto en su nación y que, no habrá persona que lo haga cambiar de posición de más ataques hacia Ucrania. “Dado su comportamiento reciente, la gente debería entender que hará lo que cree que debería hacer, punto”, declaró el presidente en la Casa Blanca. El comentario de Joe Biden, logró causar preocupaciones a los funcionarios externos debido a que Rusia tomó las declaraciones del mandatario estadounidense como una ‘ofensa’ y ‘ataque’ a su gobierno.

“No es racional” Joe Biden, destacó que Vladimir Putin no toma en cuenta la opinión de los demás y mucho menos, la de sus propios asesores. El mandatario, recalcó que cada decisión que ha estado tomando, es por su propio ritmo y es por ello, que no tomará en cuenta las declaraciones que realizó el pasado sábado y que, él no cree que sea un acto racional de su parte. “Él no está afectado por nadie más, incluidos, desafortunadamente, sus propios asesores. Este es un tipo que va al ritmo de su propio baterista. Y la idea de que va a hacer algo escandaloso porque lo llamé por lo que era y lo que lo que está haciendo creo que no es racional”, informó Joe Biden y señaló CNN.

¿Aumenta el apoyo a Ucrania? El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó este lunes un proyecto presupuestario de 5,79 billones de dólares, con un mayor gasto en defensa coincidiendo con la guerra en Ucrania, que quiere financiar subiendo los impuestos a las corporaciones y los más ricos, informó la agencia Efe. En su propuesta, de 277 páginas, la Casa Blanca solicita que el Congreso apruebe para el año fiscal 2023, que comienza el mes de octubre, un presupuesto de 5,79 billones de dólares, frente a los 5,85 billones de 2022, destacó la agencia Efe. Por el momento, la propuesta debe revisarse minuciosamente antes de ser aceptada.

¿Responder a las agresiones de Putin? En total, el Gobierno estadounidense quiere destinar 813,000 millones de dólares a defensa, lo que supone un incremento del 4 % respecto al año fiscal 2022, de los que 31.000 millones de dólares serían en gasto nuevo. La administración de Biden busca asignar 6.900 millones de dólares con el fin de “contrarrestar” la invasión rusa del territorio ucraniano, informó Efe. En un comunicado, Biden solicitó que el gasto continúe para responder “a la agresión” del presidente ruso, Vladímir Putin, a Ucrania, “con el apoyo de EE.UU. a las necesidades económicas, humanitarias y de seguridad” de Kiev. El Gobierno quiere financiar este presupuesto al tiempo que disminuye el déficit federal en 1,3 billones de dólares este año, en “la mayor reducción anual de la historia de EE.UU.”, subiendo los impuestos a los más ricos y las grandes empresas, señalo la agencia Efe.