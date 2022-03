“Ha habido un pequeño cambio en la disposición de quién está en el escenario debido a que el esposo de la primera dama contrajo COVID “, anunció el presidente de Estados Unidos y segundos después, el público no dudo en reírse de las palabras de Biden. El hombre, tampoco dudó el soltar un par de risas al darse cuenta del error. Archivado como: Joe Biden confunde esposa

En el video que se viralizó en redes sociales, se observa como el presidente está presentando a las personas que se encuentran esa noche y anuncia sobre la ausencia de Douglas Emhoff, quien es el ‘Segundo Caballero’ y esposo de Kamala Harris. Joe Biden, de 79 años, quería dar a conocer que Emhoff contrajo COVID-19 y por ello, no se presentaría en la conferencia.

Joe Biden, anunció que la primera dama se encuentra en perfecto estado y el primer caballero también (haciendo referencia a él). Los presentes, se mantenían divertidos ante la situación que estaba surgiendo y no le dieron importancia a la equivocación de Biden. En meses pasados, ya le había ocurrido este tipo de confusiones con Jill; en una de ellas, fue en presencia de su hermana, cuando las terminó confundiendo.

“Soy Joe Biden. Soy el esposo de Jill Biden y estoy orgulloso de ello “, finalizó el presidente la broma, para seguir con los temas ‘serios’ en torno a la celebración del Día de la Igualdad Salarial. El video, rápidamente se convirtió en un suceso viral en redes sociales y no dudaron en expresar su sentir ante la situación diciendo que es un “suceso preocupante”. Archivado como: Joe Biden confunde esposa

Las respuestas al video viral del presidente, no se han detenido y las críticas son lo que abunda en las plataformas digitales. Algunos usuarios, han señalado que se encuentran bastante preocupados por la salud mental del mandatario estadounidense, de 79 años, por lo que piden que se haga uso de la enmienda número 25.

Las críticas continúan e inclusive, han dejado entrever que no es la única persona ‘confundida’ en el discurso que se pronunció el día de ayer; de acuerdo con una usuaria, Kamala Harris también parece bastante perdida e insegura ante la situación que están tratando. Por ello, anuncia que algunas veces como líderes es más fácil percibir los errores que son inevitables.

“Hoy temprano, el @SecondGentleman dio positivo por COVID-19. Doug está bien y estamos agradecidos de haber sido vacunados y reforzados. He dado negativo y seguiré haciéndolo. Vacúnese y recupérese si aún no lo ha hecho.”, anunció la Vicepresidenta de los Estados Unidos, a través de redes sociales.

¿Con síntomas leves?

Poco después, fue Douglas Emhoff, quien dio a conocer que sus síntomas son leves y no tiene mayores problemáticas después de haber dado positivo a COVID-19. El Segundo Caballero, informó que se encuentra aislado y sobre todo, agradeció contar con las dos dosis de la vacuna y sobre todo, con el refuerzo para que la enfermedad no se haya desarrollado de una forma más violenta. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUÍ

“Di positivo por COVID. Mis síntomas son leves y estoy agradecido de haber sido vacunado y reforzado. Si aún no se ha vacunado y reforzado, no espere.”, anunció el esposo de Kamala Harris a través de un tuit en redes sociales y que rápidamente se hizo viral; usuarios no han dudado en ofrecer sus mejores deseos para que se recupere rápidamente.