El presidente de Estados Unidos, Joe Biden fue grabado al sufrir caída en tres ocasiones en las escaleras del avión presidencial, Air Force One antes de viajar a Georgia, de acuerdo a información publicada en el portal de noticias The Sun .

“Casi me caigo yo misma al subir las escaleras”, apuntó esta portavoz, quien destacó una vez más que el presidente Joe Biden está bien después de la caída en las escaleras del avión presidencial Air Force One, pero no sufrió lesiones.

Tras destaparse las imágenes en que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sufre caída en las escaleras del avión presidencial Air Force One, las burlas e insultos no se hicieron esperar en las redes sociales y aquí te mostraremos algunas.

NO TUVIERON PIEDAD

Pero ni descanso dieron a Joe Biden al sufrir caída en las escaleras del avión presidencial y los internautas le dieron con todo. “Cuando te descrestabas, pero tenías que disimular porque estaba la chica que te gustaba”, “¿Por qué lo dejan andar sin bastón? Se pasan los gringos”.

“Esa wea es cuando te pasas de copas. Ni yo curado me he caído tantas veces”, “me hizo acordar al Sr Burns por alguna razón”, “lo que me gusta es que el presidente no se rinde con las 3 caídas que se da”, “el viejo se esta cayendo a pedazos”, criticaron más personas.