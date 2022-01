El presidente Joe Biden hizo un llamado el martes a estar alerta por casos de covid

Aparición de Ómicron ya causó primeros estragos en Estados Unidos

Además, advierte que solo hay una forma de que no se agrave la situación El presidente Joe Biden hizo un llamado el martes a estar alerta, pero no alarmados mientras Estados Unidos alcanza récords de casos nuevos de COVID-19 y el gobierno busca aliviar las preocupaciones sobre la escasez de pruebas, cierres escolares y otros estragos provocados por la variante ómicron del coronavirus, de acuerdo a información de la agencia AP y el portal de noticias Infobae. Biden dio su mensaje antes de reunirse con el equipo de la Casa Blanca encargado de responder a la pandemia. La idea es transmitir la urgencia de su gobierno para hacer frente a la nueva variante y convencer a los estadounidenses recelosos de que la actual oleada se parece poco al inicio de la pandemia o al mortal invierno del año pasado. ¿CUÁL ES LA PRINCIPAL PREOCUPACIÓN DEL MANDATARIO DE EEUU? “Aún pueden contraer COVID, pero es muy poco probable, muy improbable, que se enfermen gravemente”, dijo Biden sobre las personas vacunadas. “No hay excusa para que alguien no esté vacunado”, agregó. “Esto sigue siendo una pandemia de no vacunados”. El mandatario ha enfatizado anteriormente que las vacunas, dosis de refuerzo y medicamentos terapéuticos han mitigado el peligro para la mayoría de los estadounidenses que están completamente vacunados. En comparación con el año pasado, más estadounidenses cuentan con empleo, la mayoría de los niños acuden a las escuelas y las cifras de muertes causadas por la enfermedad y los casos graves han disminuido, sobre todo entre los vacunados.

CHICAGO SE PROTEGE AL MÁXIMO Y TOMA MEDIDA ÚNICA EN EEUU Sin embargo, en las últimas semanas los estadounidenses han visto advertencias funestas sobre hospitales que alcanzaban su capacidad debido a la escasez de personal, miles de cancelaciones de vuelos durante las vacaciones, en parte debido a que los miembros de la tripulación estaban enfermos o en cuarentena, e informes intermitentes sobre el cierre de escuelas debido a la variante más contagiosa. Ante la preocupación de los casos y la nueva variante, las escuelas públicas de Chicago cancelaron sus clases el miércoles luego de que el sindicato de profesores votó a favor de cambiar a la enseñanza remota debido a la última ola de COVID-19, anunciaron las autoridades de distrito el martes en la noche.

¿A QUIÉNES AFECTA MÁS ESTA MEDIDA? La medida que afecta al tercer mayor distrito escolar de Estados Unidos se tomó en medio de una creciente batalla sobre los protocolos de seguridad contra la pandemia en los colegios. Por el momento se desconoce qué ocurrirá con las clases el resto de la semana. La acción del sindicato, aprobada por el 73% de sus miembros, pedía que la enseñanza fuese online hasta que "los casos disminuyan notablemente" o los líderes sindicales aprueben un acuerdo para los protocolos de seguridad con el distrito. "Esta decisión se ha tomado con un gran pesar y una atención especial en la seguridad de los alumnos y la comunidad", señaló el grupo en un comunicado. Las autoridades del distrito han insistido en mantener todos los centros abiertos para clases presenciales porque la enseñanza remota fue devastadora para el aprendizaje y la salud mental de los alumnos. Pero el sindicato sostiene que los protocolos de seguridad son deficientes y que tanto maestros como estudiantes son vulnerables.

¿QUÉ PROVOCARÍAN LOS CIERRES DE ESCUELAS? Los asuntos más polémicos en el distrito, que tiene cerca de 350,000 alumnos, están los parámetros que provocarían el cierre de los centros. Las autoridades propusieron directrices para cierres individuales, alegando que medidas como la obligatoriedad de usar mascarilla, la disponibilidad de las vacunas y la mejora de la ventilación hacen de las escuelas uno de los lugares más seguros para los niños. Pero el grupo ha propuesto medidas para cerrar todo el distrito citando los riesgos para alumnos y profesores. Las clases se reanudaron el lunes tras un parón de dos semanas de parón por las vacaciones de invierno, y los contagios y hospitalizaciones por COVID-19 alcanzaron niveles récord alimentados por la variante ómicron, más contagiosa. Los distritos escolares de todo el país enfrentan el mismo problema, y la mayoría optaron por funcionar con normalidad.

¿QUÉ OTROS CONTINENTES TIENEN PROBLEMAS CON EL CORONAVIRUS? El director de escuelas públicas de Chicago, Pedro Martínez, dijo que los edificios seguirán abiertos, con independencia de la votación sindical, para los administradores, el personal y los "servicios esenciales", pero no para dar clase. La alcaldesa, Lori Lightfoot, apuntó que los maestros que no se presenten a trabajar no recibirán su salario. Pero América no es el único continente con consecuencias y preocupaciones, desbordados por la cantidad de gente que solicita una prueba, medicación o un certificado para justificar su ausencia en el trabajo, la atención primaria en España está funcionando muy por encima de su capacidad durante la nueva ola de la pandemia del coronavirus.

¿QUÉ HACEN LOS CIUDADANOS ANTE LOS PRIMEROS SÍNTOMAS? Los médicos de familia suelen ser la primera parada en la atención médica en Europa. Ellos y las enfermeras de atención primaria son considerados vitales para ayudar a prevenir enfermedades, aliviar la presión de los hospitales y brindar atención continuada. En un país que hasta hace unas semanas se consideraba relativamente seguro porque más del 80% de la población ha completado la pauta de vacunación, la creciente carga de trabajo ha llevado a los doctores y enfermeras a cancelar las revisiones periódicas de otras patologías que no sean COVID-19 y a retrasar las visitas domiciliarias a personas vulnerables.

¿CÓMO REACCIONAN LOS SERVICIOS DE SALUD ANTE LOS CASOS POSITIVOS? Como el test de Pérez dio positivo en su casa, ni el hospital ni su centro de salud quisieron dedicar más recursos a realizarle una PCR. Este tipo de pruebas pueden secuenciarse para determinar las variantes del virus, algo que nadie hizo con Pérez ni con los miles de positivos detectados en pruebas caseras en España. "La sensación que da es que no hay recursos y que además (…) están tapando las cosas para que no se vea mandándolo a uno a casa", señaló Pérez. En Europa, la atención médica primaria lleva años mal financiada y con falta de personal, apuntó Caroline Berchet, economista de salud de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (OCDE), con sede en París. La pandemia no ha hecho más que exponer las deficiencias resultantes.

Joe Biden alerta covid: ¿ES INSUFICIENTE LA INVERSIÓN EN LA ATENCIÓN? “La inversión en atención primaria no es suficiente en Europa” y fuera de ella, explicó Berchet. En los 38 miembros de la OCDE, que incluye a Estados Unidos, en 2019 se dedicó a este sector, de media, un 13% del gasto sanitario, frente al 28% de la atención hospitalaria. “La atención primaria requiere una mejor financiación e inversión en todos los países (de la OCDE)”, agregó, para garantizar más personal, mejor formación y mejores salarios y condiciones laborales, y una atención más flexible.

Joe Biden alerta covid: ¿QUÉ PASA EN LOS HOSPITALES? Paloma Repila, vocera de SATSE, el mayor sindicato de enfermería en España, dijo que la menor tasa de hospitalización en esta ola de la pandemia supone que muchas personas con síntomas leves ejercen un “impacto brutal” en los centros de salud locales. “Yo creo que es tal la transmisión y la proximidad de esta ola que estamos saliendo del entorno sanitario y estamos pidiéndole a la gente que haga de sus propios sanitarios, de sus cuidadores”, afirmó. “La responsabilidad individual está muy bien, pero que se diagnostique, que prácticamente tramite su baja y que no tenga seguimiento de profesionales es algo que nos que nos preocupa mucho.”

Joe Biden alerta covid: ¿HAY ALERTA EN OTROS PAÍSES DE EUROPA? En Francia, los años de recortes en la financiación del el sistema de salud público son los culpables de la escasez de doctores en zonas rurales. Algo similar ocurre en Italia, donde los médicos de cabecera están soportando el peso de la última ola, además de la carga por el aumento de los trámites burocráticos para certificar que la gente puede volver con seguridad al trabajo y a la escuela, apuntan las autoridades. Repila, la portavoz sindical, indicó que las autoridades deberían estar preocupadas por las consecuencias. “Si se hace un test en casa, ¿qué variante tienes? No lo sabemos, y se está gestionando la cuestión de los aislamientos y las cuarentenas en función de una secuenciación que no conocemos”, apuntó. Hasta las cifras diarias que llegan a los titulares e informan sobre la respuesta de expertos y políticos vuelven a estar desincronizadas, como ocurrió al inicio de la pandemia. Esto se debe a que los resultados de las pruebas que se realizan en casa no se reportan a los desbordados centros de salud, bien porque no responden al teléfono, porque no hay citas disponibles o porque la gente no se molesta en hacerlo.