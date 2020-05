El temido alguacil del condado de Maricopa Joe Arpaio dejó el cargo hace más de tres años, pero los conductores latinos siguen teniendo más probabilidades de ser detenidos por periodos más largos de tiempo durante detenciones de tráfico en este condado de Arizona.

Por este motivo, defensores de la comunidad inmigrante lamentaron este jueves el resultado del más reciente reporte de la Oficina Del Alguacil del Condado Maricopa (MCSO), que reconoce esta situación y muestra que los conductores hispanos tienen además más probabilidades de ser citados o arrestados que los conductores blancos.

“Estos datos nos muestran lo difícil que es cambiar una cultura de perfil racial dentro de un departamento policiaco, que es difícil cambiar los hábitos de ciertos aguaciles”, dijo hoy a Efe Lydia Guzmán, activista y quien fue miembro del comité comunitario establecido por MCSO hace tres años.

En 2013, la oficina de MCSO liderada entonces por Arpaio fue declarada culpable de prácticas de perfil racial en contra de conductores hispanos.

Desde entonces, y por órdenes judiciales, esta agencia policiaca debe de llevar a cabo análisis de las detenciones de tráfico que sus oficiales llevan a cabo.

El más reciente reporte dado a conocer ayer por MCSO está basado en 23.630 detenciones de tráfico, de los cuales el 68 % fueron blancos, el 21 % hispanos y el 7 % afroamericanos.

De acuerdo al análisis, en promedio la detención de un conductor blanco duro aproximadamente 14 minutos y 52 segundos, mientras que la de un conductor hispano duró hasta dos minutos más.

The https://t.co/Ur2oSBdvPh liberal website reports despicable headline against me, with the headline “Joe Arpaio, America’s Toughest Sheriff, dead at 89”. Hundreds of people concerned about me, especially during the virus pandemic.

I am alive healthy and going for a 7th term. pic.twitter.com/R6xBr8iOWR

— Sheriff Joe Arpaio (@RealSheriffJoe) May 19, 2020