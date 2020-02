El cantante Joaquín Sabina fue operado de urgencia por un derrame cerebral esta mañana.

Sabina se desplomó ayer miércoles mientras cantaba durante un concierto junto a Joan Manuel Serrat en el Wizink Center de Madrid.

El cantante español ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Ruber de Madrid.

El cantante español Joaquín Sabina operado de urgencia por un derrame cerebral, se desplomó en un concierto que estaba dando con Joan Manuel Serrat en el Wizink Center de Madrid.

Sus allegados comunicaron que tuvieron que intervenirlo por un hematoma intracraneal provocado por un fuerte golpe en la cabeza, informa Infobae.

Mientras se espera el comunicado oficial de la cñinica Ruber de Madrid, su representante le dijo a la agencia EFE que su estado “no era grave”, que todo ha salido “muy bien” y que el cantante, que ha tenido que ser operado “por un pequeño coágulo” y permanecerá 48 horas en observación.

Sabina cumplió este miércoles, precisamente, 71 años.

Mientras actuaba, a las 21:15 PM de España, se cayó de una altura de aproximadamente dos metros en el espacio entre el escenario y el público, el foso de seguridad. cuando el cantante empezaba a presentar “Mediterráneo”.

Según confirmó a EFE la promotora del evento, la causa del accidente no fue un desmayo, sino una caída a causa de un foco que lo habría deslumbrado una media hora después de empezar el concierto.

Quizá sean la edad y los excesos los que hacen que ahora Joaquín Sabina haya tenido este accidente, lo que sí es cierto es que no pudo celebrar su cumpleaños.

El concierto quedó temporalmente suspendido después de que Sabina se desplomó y fue desalojada en camilla por los servicios de emergencia, mientras el Wizink Center se quedaba paralizado.

“Estaba hablando y se ha caído. Estamos sobrecogidos”, decían sus fans tras el accidente.

Sin embargo, la emblemática estrella española volvió al escenario en una silla de ruedas para explicar al su público que el golpe había sido fuerte y que “se había hecho mucho daño en un hombro”, por lo que fue trasladado al hospital para ser evaluado.

Un portavoz de Get In, una de las promotoras del espectáculo, dijo a los medios que Sabina “se encuentra bien y no ha perdido en ningún momento la conciencia”.