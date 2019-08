Joaquín Guzmán, El “Chapo” a punto de quedarse ciego

Página

El calvario de Joaquín Guzmán en la prisión ADX Florence

Desde el juicio realizado en su contra y posterior traslado a la prisión de máxima seguridad ADX Florence, Joaquín Guzmán ha expresado su descontento con respecto al trato que ha recibido por parte de las autoridades desde su detención en Estados Unidos.

Su abogada, Mariel Colón, expuso en una entrevista concedida a Telemundo que su cliente ha recibido una serie de vejaciones que ya han comenzado a afectarle de manera física y psicológica; entre los maltratos, comenta, se encuentra que: “Siempre lo tienen amarrado. Por lo menos cuando salió al cuarto de abogados estaba amarrado”, y comentó que ella había podido visitarlo en al menos una ocasión en dicha prisión.

Asimismo, aseguró que Joaquín Guzmán “había perdido significativamente la visión ya que no ha tenido acceso a un oftalmólogo”, y que se encontraba a punto del colapso, ya que se encuentra “más apagado de lo normal y en total confinamiento.”

Las condiciones en las que actualmente se encuentra el narcotraficante más buscado de las últimas décadas no son favorables para él, ya que no solo se encuentra confinado dentro de una de las prisiones más temidas en todo el mundo, sino que en ella no hay ninguna persona que hable español, por lo que se le imposibilita hablar y comunicarse con otros reclusos y con los oficiales dentro del mismo recinto.

Debido a lo anterior, también le resulta imposible comunicar las dolencias por las que atraviesa, por lo que su abogada refiere que ha llegado a un punto en el que su salud física y mental corre un riesgo inminente.

Debido a que se encuentra en confinamiento, tal como lo reporta el portal ElDiarioNY, Joaquín Guzmán únicamente puede recibir el beneficio de las visitas exteriores cinco veces al mes, ya sea para realizar una consulta legal o recibir a algún amigo o familiar con el que desee entablar una plática personal, además de que éstas últimas solo pueden ser aprobadas después de un proceso que puede llegar a durar varios meses.