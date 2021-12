En las prisiones de Estados Unidos, suelen organizar algunas actividades y permiten que los reos obtengan una cena especial, para celebrar las fechas festivas. No importa el tipo de delito que hayan cometido, ni en que prisión estén cumpliendo su pena, todos tienen permitido festejar la Navidad y obtener un buen festejo. Pero, ¿qué tipo de cena obtuvo ‘El Chapo’?

El reconocido narco, está enfrentando la pena por haber sido declarado culpable de 10 cargos de narcotráfico. Pero, aunque no tiene derecho a visitas y la única persona que podía ver permanece en la cárcel, logró celebrar la Navidad a su propia manera; de acuerdo con los medios, los prisioneros recibieron una cena gratificante y diversas actividades para pasar las fechas festivas.

De acuerdo con TMZ, al ‘Chapo’ y los demás prisioneros que se encuentran en Supermax, les tocó cenar gallina de Cornualles con pastel de mantequilla de maní de postre y macarrones con queso. El narcotraficante, no tiene permitido las visitas pero sí el recibir un trato igualitario con los demás reos por lo que se sospecha, también pudo haber convivido en las actividades planeadas . Archivado como: Joaquín Guzmán cena Navidad

Joaquín Guzmán Loera, actualmente se encuentra recluido en una de las prisiones más temidas en los Estados Unidos debido a las personas que se encuentran tras las rejas. Esa cárcel es la ADX Supermax, ubicada en Florence, Colorado, donde cumple su pena por diez delitos relacionados con el narcotráfico; pero, eso no le impidió celebrar la Navidad.

En dicha conferencia de Prensa, Sara Bruna Quiñónez Estrada, la fiscal del estado si dejó en claro que no tenían alguna razón ‘válida’ para proceder legalmente contra los hijos del narcotraficante mexicano. La declaración que ofrecieron, dista mucho de la postura de Estados Unidos quienes han girado orden de captura inmediata por diversos delitos. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LA POSADA DE LOS HIJOS DEL CHAPO

¿NO ARRESTARÁN A LOS CHAPITOS? La Fiscalía del estado de Sinaloa, México, anunció que no tienen intención de generar una orden de aprehensión en contra de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como ‘El Chapo’. La decisión, se dio a conocer después de que las dudas que generó la jugosa recompensa que daría Estados Unidos por la captura de ‘Los Chapitos’.

¿VAN CONTRA LOS CHAPITOS?

Después de darse a conocer la jugosa recompensa, que está ofreciendo Estados Unidos por la captura de Ovidio Guzmán López, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López, hijos del reconocido narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como ‘El Chapo’, quien actualmente enfrenta una condena en una prisión de Estados Unidos.

Pero, todo parece indicar que México no está de acuerdo con los planes de Estados Unidos y reiteró su decisión de no involucrarse en las órdenes de captura que giró su país vecino. La noticia, se dio a conocer después de que la fiscal del estado de Sinaloa, Sara Bruna Quiñonez Estrada mencionó que no hay delitos por que acusarles en el territorio.