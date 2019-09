Página

La viuda del sobrino asesinado de Joan Sebastian rompió el silencio sobre la muerte de su esposo

Linda Cuevas Figueroa contó una promesa que le pidió a su hija sobre Hugo Figueroa

Hugo Figueroa fue asesinado a tiros en un árbol y el video de su muerte fue subido a redes sociales

Linda Cuevas Figueroa, esposa del sobrino de Joan Sebastian, de nombre Hugo Figueroa, quien el pasado mes de enero fuera secuestrado y días después asesinado, al fin rompió el silencio sobre el trágico asesinato de su pareja.

La viuda del sobrino de Joan Sebastian quien resultó levantado por un comando armado y después se filtrara el terrible video de su asesinato atado a un árbol, habló con Suelta la Sopa sobre estos meses sin su esposo.

La esposa del sobrino de Joan Sebastian contó: “No quise ver el dichoso video del que hablan, del que está ahí, no quiero saber nada. Me puede porque hay dos niños de por medio que con el miedo que yo vivo es que mis hijos algún día lo pudieran ver”, expresó.

Además contó de cómo manejó la situación con su hija mayor a quien le hizo una promesa: “A mi niña sí le dije que había un video, le pedí que por respeto a su papá, que por amor a él, que como familia los cuatro que somos, que vamos a ser siempre, quería que me prometiera que nunca lo iba a ver”.

Linda Cuevas Figueroa aseguró que sus hijos y ella acuden a terapia: “Mis hijos y yo vamos con un tanatólogo”.

Y agregó: “No sé ni quiero saberlo, no quiero indagar en eso, no me interesa a mí, yo tengo a mi esposo presente enfrente de mí el 26 de enero dándome un beso en la frente y después de eso no quiero saber absolutamente nada, es lo último que yo recuerdo de mi esposo…”, aseguró la viuda del sobrino de Joan Sebastian.

La viuda del sobrino de Joan Sebastian, contó como fueron los últimos días de Hugo Figueroa.