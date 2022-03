No pasó mucho tiempo para que el integrante de El Recodo le agradeciera sus palabras: “Gracias a ti por estar aquí festejando juntos mi cumpleaños y por todos los momentos que hemos vivido, Te amo, canelin”. Pero con lo que ninguno contaba es que algunos usuarios criticaran a la joven por no ‘respetar’ la memoria de Hugo Figueroa.

“De las últimas veces que lo vi fue en el rancho Me invitó a desayunar cuando yo andaba en Guadalajara y cuando llegué no estaba en su casa, me fui a las caballerizas y estaba esperando a que naciera un poni, uno de los caballos miniatura que tenía. Ahí andaba todo desvelado, el viejo querido”.

“Siempre fue ejemplo de esfuerzo, de talento”, dice el hijo de Joan Sebastian sobre Chente

“Estuvimos platicando de la vida, de muchas cosas, mientras esperábamos a que naciera la cría. Luego nace, y me dice: ‘levántala’, y la levanto. Luego me dice: ‘arréala’ y ‘¡cuidado!’. Me gritó bien fuerte. Y yo bien espantado, dije: ‘ya la desgracié, ya la quebré’. Y me dice: ‘no te vaya a patear’. Y nos reímos mucho”.

José Manuel, el más popular de los hijos de Joan Sebastian, dijo que el patriarca de los Fernández siempre puso la vara alta en cuanto a tesón y profesionalismo: “Siempre fue ejemplo de esfuerzo, de talento, su gran amor por su familia. Siempre entregaba todo. Es el número uno, el único de México, el mejor cantante que tenía México. Es irreemplazable. México pierde a su más importante cantante” (Con información de Agencia Reforma).