El comediante Jo Jo Jorge Falcón salió positivo al coronavirus

Lo dio a conocer a través de un comunicado en su cuenta de Instagram

Sus seguidores envían sus comentarios de ánimo hacia el comediante

En un comunicado que lanzó a través de su cuenta oficial de Instagram, el comediante Jo Jo Jorge Falcón informó que salió positivo en la prueba al coronavirus.

La publicación la realizó realizando un comunicado oficial y con una leyenda que dice: “Familia Bonita, al mal tiempo buena cara”, aclarando también que a pesar de la situación él se mantiene asintomático y siguiendo los protocolos de sanidad.

En el comunicado estaba escrito lo siguiente: “Familia bonita me permito comunicar que el dia de hoy he sido informado que he dado positivo al COVID-19, siendo asintomático, he tomado las medidas pertinentes establecidas por las autoridades sanitarias”.

Además agregó: “Solicito solidaridad con todos los medios de comunicación y los mantendré informados”.

Esto provocó que sus seguidores se hicieran presentes mandando sus comentarios de ánimo hacia el comediante Jorge Falcón coronavirus.

Hubo un internauta que comentó: “Usted no me conoce pero vayan mis buenos deseos por su pronta recuperacion, de verdad lo estimo como parte de mi familia”.

Incluso una internauta le mando una receta casera que a ella le funcionó: “Tio yo también salí positiva hace 3 meses, tomé muchos tés de jengibre y una aspirina diaria, calientito”.

“Recuperese pronto, y échele muchas ganas, Dios lo bendiga siempre”, “Cuidate mucho, que bueno que no lo pasarás tan mal. Dios te bendiga”, “Cuidate hermano eres el mejor comediante”, “Saludos desde Cancún primero dios va a estar bien hay jojo jorge falcón para rato”, fueron algunos de los comentarios que sus seguidores le realizaron.

Actualmente la imagen cuenta con más de 800 “me gusta” y más de 160 comentarios que distintos usuarios preocupados por la salud del comediante le realizaron.