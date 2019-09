Página

¡Fiesta latina en el Super Bowl! JLo y Shakira se unen para dar el espectáculo de medio tiempo

¿Cómo ha reaccionado el público ante la noticia? Escucha lo que las cantantes han declarado al respecto

Todos los detalles de esta noticia y los rumores en torno a cómo será el espectáculo

Se espera una fiesta latina el 2 de febrero de 2020 en el el Estadio Hard Rock, en Miami, Florida, cuando Jennifer López y Shakira unan sus voces para amenizar el medio tiempo del Super Bowl LIV.

Desde hacía algunos meses corría el rumor de que Jennifer López podría ser la cantante encargada de hacer cantar al público asistente; sin embargo, en una entrevista concedida al programa de televisión Live with Kelly and Ryan, la actriz, cantante y bailarina fue cuestionada al respecto sin poder dar una repuesta concreta.

En ese entonces, ella aseguró que “No sé nada. Sé que todos me están preguntando al respecto. Están empezando a creer que le estoy diciendo a la gente. ¡Yo aún no sé nada!”, dijo.

Sin embargo, dejó entrever que la idea no era descabellada, y que ella estaría contenta de participar en el evento: “Es algo que hemos platicado por muchos años, y, tú sabes, sería lindo. Sería lindo. No puedo decir que no me encantaría”.

Para beneplácito del público, Jennifer López no será la única latina en el escenario, pues los organizadores han anunciado que será Shakira quien la acompañe en la misión de entretener al público que asista al evento o que lo sintonice en televisión.

Un dato especial es que el 2 de febrero también es cumpleaños de Shakira, lo que sin duda convertirá a este evento en un momento de celebración para la cantante colombiana de 42 años.

El portal de espectáculos People destaca las declaraciones de Adam Harter, Vicepresidente Senior del departamento de Deportes, Comunicación y Entretenimiento de PepsiCO, quienes después de revelar los nombres de las cantantes para el espectáculo del medio tiempo declaró: “Estamos muy emocionados por anunciar que las estrellas mundiales Jennifer López y Shakira subirán juntas al escenario por primera vez en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl Pepsi LIV”.

Por su parte, Todd Kaplan, el vicepresidente de mercadotecnia de Pepsi, añadió: “No podríamos estar más emocionados de darle la bienvenida a Jennifer López y a Shakira a este escenario. Estas dos destacadas artistas están sentando un nuevo precedente de lo que puede llegar a ser este espectáculo, y estamos seguros de que será una actuación para la historia”.